Karar oybirliğiyle alındı: CHP’de tüzük kararı resmileşti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde (PM), tüzük değişikliği gündemiyle 6-9 Eylül tarihlerinde parti kurultayının yapılması kararı oybirliğiyle alındı.
CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde tüzük kurultayı gündemiyle PM toplantısına başkanlık etti.
Edinilen bilgiye göre; toplantıda oy birliğiyle tüzük değişikliği yapılması ve partinin seçim beyannamesi de olacak yeni programının çalışılması için olağanüstü tüzük kurultayı kararı alındı.
Buna göre kurultayın sembolik açılışı partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.
Bu kapsamda CHP PM, Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.
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