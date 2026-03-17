Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Sözcüsü Emre’den Adalet Bakanı Gürlek’e yanıt: 'Sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?'

CHP Sözcüsü Emre’den Adalet Bakanı Gürlek’e yanıt: 'Sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?'

17.03.2026 17:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP Sözcüsü Emre’den Adalet Bakanı Gürlek’e yanıt: 'Sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?'

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün basın toplantısında belgeleri sundu. Hangisi yalan Akın Gürlek? Ve sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Turpun Küçüğü" başlığıyla yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını açıklamış, Gürlek ise Özel’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız" açıklamasını yapmıştı.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gürlek’in açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gürlek'in olduğu iddia edilen taşınmazların tapu örneklerini paylaşan Emre, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün basın toplantısında belgeleri sundu. Hangisi yalan Akın Gürlek? Ve sunduk dediğiniz mal beyanınız nerede?" ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #Akın Gürlek