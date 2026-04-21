CHP Sözcüsü Emre'den AKP'li Çelik'e yanıt: 'Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var'

CHP Sözcüsü Emre'den AKP'li Çelik'e yanıt: 'Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var'

21.04.2026 18:31:00
ANKA
CHP Sözcüsü Emre'den AKP'li Çelik'e yanıt: 'Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var'

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin "Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu’ya 'savaş kahramanı' diyen Trump’ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi bir zavallılık örneğidir" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Emre, "Sayın Ömer Çelik, olmayan hassasiyet sorgulanmaz. Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var. Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu’ya 'savaş kahramanı' diyen Trump’ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimiyle birlikte oturmaz" dedi.

Özgür Özel'in 'Trump' çıkışı AKP'yi kızdırdı: CHP'li Emir'den AKP Sözcüsü'ne sert yanıt! CHP lideri Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar için "Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar" demesi AKP'yi kızdırdı. Özel'in söz konusu ifadelerine AKP Sözcüsü Çelik yanıt verirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!" dedi.
AKP'li Mehmet Metiner'in ABD vizesi başvurusuna ret: Bakanlığın referans mektubu tepki çekti, paylaşımları kaldırdı Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Dışişleri Bakanlığının yazısıyla birlikte ABD vizesine başvurduğunu ancak bu talebin reddedildiğini duyurdu. Metiner’in ret gerekçesi 214(b), yani “ülkesine geri döneceğine dair yeterli kanıt göstermemesi” olarak bildirildi. Metiner ise, "Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum, test etmek amacıyla başvuruda bulundum" dedi. Metiner, açıklamalarının kamuoyunda tepki çekmesinin ardından paylaşımları kaldırdı.
Meclis’te ‘yoklama krizi’: AKP’li vekiller gelmeyince Genel Kurul kilitleniyor TBMM Genel Kurulu’nda son haftalarda dikkat çeken bir tablo yaşanıyor. AKP milletvekillerinin yoklamalara yeterli katılım sağlamaması nedeniyle oturumlar açıldıktan kısa süre sonra kapanıyor. “Aç-kapa” şeklinde ilerleyen oturumlar, yasama faaliyetlerini ciddi biçimde yavaşlatıyor. Planlanan takvime rağmen birçok düzenlemenin görüşmeleri tamamlanamıyor. AKP kulislerinde de tabloya ilişkin rahatsızlık dile getiriliyor. Parti içinden bazı isimler, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına katılımındaki düşüşün hem siyasi hem de teknik sorunlara yol açtığını ifade ediyor.