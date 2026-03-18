CHP Sözcüsü Emre'den Bakan Gürlek'e yanıt: 'Algı yönetmek yerine ID numaralarını kameralar karşısında sisteme girin'

18.03.2026 12:49:00
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına, "Algı yönetmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını, kameralar karşısında sisteme girerek açıklamanızı bekliyoruz" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili sabah yaptığı açıklamalara ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Emre, "Tüm belgeler ortada. Algı yönetmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını, kameralar karşısında sisteme girerek açıklamanızı bekliyoruz. Mahkeme ilgili evrakları zaten isteyecek, doğru. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu çok uzun bir süreç. E-Devlet’ten bu işlemi yapmak sadece 1 dakika" ifadesini kullandı.

GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinin mal varlığına ilişkin paylaştığı tapu kayıtlarına dair şunları söylemişti:

''O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var, diğerlerini bilmiyorum yani yalan. Güya ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor.'' 

Özgür Özel tek tek gösterdi: Akın Gürlek'in tapuları saymakla bitmedi! Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını tek tek açıklayarak "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" dedi.
Akın Gürlek'ten Özel'e bir yanıt daha: '4 taşınmazım var, Özel'in son dakika çırpınışları' CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mal varlığı" iddiasına bir kez daha yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 tane taşınmazı olduğunu iddia etti. "Özel'in son dakika çırpınışları" diyen Gürlek, Özel hakkında dava açacağını açıkladı.