CHP Sözcüsü Emre'den Bakan Gürlek'e yanıt: 'Algı yönetmek yerine ID numaralarını kameralar karşısında sisteme girin'

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili sabah yaptığı açıklamalara ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emre, "Tüm belgeler ortada. Algı yönetmek yerine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını, kameralar karşısında sisteme girerek açıklamanızı bekliyoruz. Mahkeme ilgili evrakları zaten isteyecek, doğru. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu çok uzun bir süreç. E-Devlet’ten bu işlemi yapmak sadece 1 dakika" ifadesini kullandı.

Mahkeme ilgili evrakları zaten isteyecek, doğru. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu çok uzun bir süreç.… — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) March 18, 2026

GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinin mal varlığına ilişkin paylaştığı tapu kayıtlarına dair şunları söylemişti:

''O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var, diğerlerini bilmiyorum yani yalan. Güya ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor.''