Akın Gürlek'ten Özel'e bir yanıt daha: '4 taşınmazım var, Özel'in son dakika çırpınışları'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hakkında ortaya attığı "mal varlığı" iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "Özgür Özel'in iddialarına ilişkin değerlendirmeleriniz nedir?" sorusunu cevaplayan Gürlek "Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum, yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Yani Özgür Özel'in amacı burada Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek" dedi.

Akın Gürlek, "Biz bakın devlet memuruyuz. Devlet memurluğunda hakimlik savcılık yaptık. Burada sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. 1 tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil 3 milyon 4 milyon lira taşınmazın değeri. 2 artı 1. Hepsi yalan. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN SON ÇIRPINIŞLARI"

Gürlek, "Bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler yani. Zaten sahte hemen ortaya çıkar. Ki zaten manevi tazminat davası açtık burada da mahkeme tapuyu yazacak. Gerçek midir, gerçek değil midir? Bunlar çok basit şeyler. Bu kadar anlatmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok. Ama Özgür Özel’in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu yüce Türk Milletinin taktirine bırakıyorum" diye konuştu.

"YÜZME DAHİ BİLMİYORUM"

AKP'ye yakın A Haber de, Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı ilgili haberinde Bakan Akın Gürlek'in kendisine yönelik ortaya atılan "yat" iddialarına ilişkin olarak; "Hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını" savundu.