CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Kızılay’ın ticarethane gibi çalışması, akıl ve izanla bağdaşmamaktadır'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:20

CHP Parti Meclisi (PM) parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak, deprem nedeniyle ertelenen toplantının gerçekleştirildiğini belirterek, "Toplantıda, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız afetle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili hazırlık ve çalışmalar görüşülmüştür. Gündemin 'Afetle ilgili genel değerlendirmeler' başlığı altında, yaşadığımız deprem sonrasında Genel Başkanı'mızın koordinasyonunda milletvekillerimizin, PM üyelerimizin, belediyelerimizin ve örgütlerimizin sahada depremzedelerin yaralarını sarmak üzere yaptığı çalışmalar ele alınmıştır" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamasında satırbaşları şöyle:

“CHP Parti Meclisi, deprem nedeniyle ertelenen toplantısını bugün gerçekleştirmiştir. Toplantıda, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız afetle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlık ve çalışmalar görüşülmüştür.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULMUŞTUR"

Gündemin ‘Afetle ilgili genel değerlendirmeler’ başlığı altında, yaşadığımız deprem sonrasında Genel Başkan’ımızın koordinasyonunda milletvekillerimizin, Parti Meclisi üyelerimizin, belediyelerimizin ve örgütlerimizin sahada depremzedelerin yaralarını sarmak üzere yaptığı çalışmalar ele alınmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bu çerçevede; CHP’li ve Millet İttifakı’na mensup belediyelerimiz, depremin yaşandığı günden bugün saat 09:00’a kadar bölgeye 8 bin 63 araç, 23 bin 65 personel göndermiştir. Belediyelerimiz, insani yardım malzemesi taşıyan toplam 6 bin 436 TIR ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu bölgeye intikal ettirmiştir.

Belediyelerimize ait, günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak, 760 bin öğün kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırın bölgede faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra belediyelerimiz, bölgeye 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner, bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 jeneratör ulaştırmıştır.

"AKIL VE İZANLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Belediyelerimiz, bölgede özellikle çadır ve ısınma desteklerine ağırlık vererek faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan Parti Meclisi’miz, sahada yaşanan, ağır insani kayıplara yol açan kaosu, arama-kurtarma çalışmaları sürecindeki aksaklıkları, depremzedelerin iaşesi ve ibatesiyle ilgili hükümetin eksiklerini de değerlendirmiştir. Bu çerçevede tüm diğer eksiklik ve aksaklıkların yanında, Kızılay’ın sivil toplum kuruluşlarına çadır satarak bir ticarethane gibi çalışması, akıl ve izanla bağdaşmamaktadır.

Bu ülkede depremzedeye çadır dağıtmakla mükellef olan bir kadim yardım müessesesinin, depremde vatandaşlarımız ‘Çadır, çadır’ diye bağırırken başka kuruluşlara çadır satması, AK Parti döneminde devlette yönetim krizinin nerelere geldiğini, bu zihniyetin devleti nasıl tahrip ettiğini acı bir şekilde göstermektedir.

"KILIÇDAROĞLU’NA OYBİRLİĞİYLE TAM YETKİ VERMİŞTİR"

Parti Meclisi toplantımızın ikinci gündem maddesi, ‘Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları’ olmuştur. Bu çerçevede Parti Meclisi’miz, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisi’miz adına karar alma konusunda Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki vermiştir. Böylece partimizin yetkili kurulları, 13. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır.”