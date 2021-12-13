CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Paramızın karşısında pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı' çıkışı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
CHP’li Öztrak toplantı sonrasında açıklama yaptı. Öztrak, dün Ankara’da ‘barınamıyoruz’ eylemi yapmak isteyen gençlerin gözaltına alındığını hatırlatarak, ev veya yurt bulamayan öğrencilerin böyle bir eylem yapmasının suç olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.
"PARAMIZIN KARŞISINDA PUL OLMADIĞI TEK BİR PARA BİRİMİ KALMADI"
Öztrak, döviz kurundaki yükselişle ilgili şunları söyledi:
“- Dolar bugün 14 lirayı geçti. Son üç ayda milli paramız; ABD Doları karşısında yüzde 40, Bulgaristan Levası karşısında yüzde 37, Pakistan Rupisi karşısında yüzde 37, Mozambik Metikali karşısında yüzde 41, kalaşnikofla Merkez Bankası yöneten Taliban’ın Afganisi karşısında yüzde 29 değer kaybetti.
- Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı.
- Bugün Merkez Bankası dövize 2 hafta içinde 4’üncü kez müdahale etti. Ama artık Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değeri tüm müdahalelere rağmen hızla 15 liraya doğru gidiyor. Herkes Merkez Bankası’nın kolunun kanadının kırık olduğunu görüyor.”
Video Haberler
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu