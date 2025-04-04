CHP Sözcüsü Yücel, İmamoğlu'nun mesajını okudu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel ve Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökçe ve Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Yücel, görüştüğü her ismin dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Yücel, kendilerini sevenlere, herkese saygılarını selamlarını ilettiklerini belirterek, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat'la görüşemedik. Mahir Polat'ın biliyorsunuz ciddi sağlık sorunları var. Avukatı soruşturmanın başından beri onun sağlık raporlarına ilgili savcılık makamına sundular ancak hala onun cezaevi koşullarında bu tedavisini sağlıklı bir şekilde yapamayacağı cezaevi koşullarında tutulması açıkçası insani ve adalet duygularıyla ve hukukla bağdaşmıyor'' diye tepki gösterdi.

"BURADAN ÇIKTIKLARINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAKLAR"

19 Mart'ta ülkeye çok büyük bir kötülük yapıldığına dikkait çeken CHP’li Yücel, ''Demokrasi yok edildi, millet iradesi gasp edildi, hukuk katledildi ve İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi sandıkta dört kez yenen Sayın Ekrem İmamoğlu ve onun çalışma arkadaşları bizlerin yol arkadaşları bir hukuk darbesi ile yargı darbesiyle hürriyetlerinden mahrum bırakıldı. Şu anda dört duvar arasında, Silivri zindanında olabilirler ama şunu çok iyi biliyoruz, buradan çıktıklarında çok daha güçlü bir şekilde çıkacaklar. 19 Mart tarihi hukuk tarihine de siyaset tarihine de kara bir leke olarak geçmiştir'' diye konuştu.

"AKP İKTİDARI 19 MART SÜRECİYLE YILLARDIR İÇİNE DÜŞTÜKLERİ O GÜÇ SARHOŞLUĞUNDAN UYANMAKTADIR"

Yücel, 19 Mart tarihinin aynı zamanda bir uyanışın da tarihi olduğunu belirterek, ''Devam eden bir mücadeleye halk yığınlarının milyonların sahip çıkışının dönüm noktasıdır. Gencinden yaşlısına emeklisinden çalışanına toplumun bütün kesimlerinin bu haksızlığa bu hukuksuzluğa yargı darbesine yüksek sesle itiraz etmişlerdir. Bu haksızlığa karşı dimdik durmuşlardır durmaya da devam edeceklerdir” dedi.

''AKP iktidarının 19 Mart süreci ile birlikte yıllardır içine düştükleri o güç sarhoşluğu ve zehirlenmesinden uyanacaklardır ve uyanmaktadırlar'' diyen Yücel, halkın gerçekliği ve toplumun bu hukuksuzluklara itiraz etmesiyle yüzleştikleri gün olduğunu söyledi.

"HALK SANDIK GELDİĞİNDE BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETECEKTİR"

CHP’li Yücel, hiçbir şeyin 19 Mart'tan öncesi gibi olmayacağına dikkati çekerek, ''Tazyikli sularla, biber gazlarıyla, tomalarla sindirmeye çalıştıkları gençler, gözaltılarla soruşturmalarla susturmaya çalıştıkları sanatçılar, siyasiler, iş insanları ve yine yıllardır yoksulluğa, hayat pahalılığına açlığa mahkum ettikleri halk yığınları sandık geldiğinde bu hukuksuzluğun, bu demokrasi darbesinin bedelini en ağır şekilde ödetecektir'' ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU’DAN KURULTAY MESAJI

Deniz Yücel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmede kendisine ilettiği 6 Nusan Pazar günü yapılacak kurultuya yönelik mesajını da paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

''Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğine olan inancım tamdır. Ülkemizin bu zor günlerinde milletimizin umudunu yitirmeden geleceğe ümitle bakmasını diliyorum. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizin 86 milyon insanımızın her bir ferdinde olduğunu inandığım 'hak yemem, hakkımı da yedirmem' bilincini bu inançla milletçe milletin iradesini ve milletin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.''

GÜNEŞHAN: ''BİZ BU ÜLKEYİ YOLDA BULMADIK, ÜÇ-BEŞ KİŞİ İSTEDİ DİYE VAZGEÇECEK HALİMIZ YOK''

Yücel’e ziyaretlerde eşlik eden CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, ''Tüm örgütlerimizle, tüm halkımızla, tüm gençlerimizle birlikte özellikle üniversite gençlerimizle birlikte Türkiye hak ettiği yönetim yapısına kavuşacaktır'' diyerek, şunları söyledi:

''Haksız, hukuksuz bir şekilde hapsedilen ve şu an tutuklu bulunan, aslında siyasi bir esir olan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımızı, aynı zamanda ülkemizin birçok tanınan, bilinen ve sevilen sanatçıların menajeri Ayşe Barım’ı ziyaret ettim. Öncelikle tüm halkımıza çok çok selamları var. Moralleri çok iyi onu belirteyim, her zamankinden çok daha güçlüler.

Bir tek şeye inanıyorlar: Halkımızın ferasetine, halkımızın inancına ve o inancın sonunda görülecek ki nasıl ki gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımı, büyüklerimiz sahaya çıkıp 'hak, hukuk, adalet' mücadelesi veriyorsa önümüzdeki süreçte de tam demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceklerine inançlarının yüksek olduğunu söylediler. Dolayısıyla bu zorlu, güç süreçleri hep birlikte atlatacağız. Türkiye’nin bu tek adam rejiminden kurtulması gerekiyor. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Üç-beş kişi istedi diye vazgeçecek halimiz yok. Tüm örgütlerimizle, tüm halkımızla, tüm gençlerimizle birlikte özellikle üniversite gençlerimizle birlikte Türkiye hak ettiği yönetim yapısına kavuşacaktır. Tekrar laik, demokratik, sosyal hukuk devleti, kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet anlayışı, yönetimi devam edecektir.''