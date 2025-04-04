Turpun büyüğü Başakşehir'in heybesindeymiş: İmamoğlu'ndan önceki Başkan Uysal başrolde

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:44

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:56

Mevcut İBB yönetimi için ortaya atılan iddiaların, AKP dönemindeki yolsuzluklarla ilgili hazırlanan dosyaları karartmaya yönelik olduğu değerlendirilirken geçmiş dönemlerde yargı tarafından işlem yapılmayan dosyalarda bu sefer Başakşehir ilçesi ön plana çıktı.

İBB bürokratları tarafından AKP dönemindeki usulsüzlüklere ilişkin hazırlanarak Mart 2021'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ve İBB iştiraki KİPTAŞ’ın AKP'ye yakın Atmaca Grup’tan fahiş fiyata satın aldığı arsayla ilgili müfettiş “Tevdi Raporu” da bu dosyalardan biri.

Müfettiş tarafından 4 Mart 2021 tarihinde hazırlanan ve 4 gün sonra İBB tarafından Başsavcılığa teslim edilen raporda özetle şu ifadelere yer verilmişti:

Atmaca Grup’un bir şirketi olan Atmaca Gayrimenkul A.Ş., 7 Ocak 2016 tarihinde başka şirketten yaklaşık 50 milyon TL’ye aldığı, Başakşehir'de bulunan yaklaşık 40 bin metrekarelik arsayı 4 gün sonra, İBB’nin şirketi KİPTAŞ’a yaklaşık 110 milyon TL’ye sattı. KİPTAŞ o dönem, aynı şirketle bağlantılı başka bir şirketten de yaklaşık 30 bin metrekarelik komşu başka parseli de satın alırken satın aldığı arsalara yaklaşık 3 yıl hiçbir inşaat yapmadı. 2019'daki yerel seçimlere 3,5 ay kala ise KİPTAŞ, söz konusu iki arsayı, İBB’nin bir başka şirketi olan İmar İnşaat A.Ş.’ye 315 milyon TL’ye sattı. Raporda, söz konusu alım-satım işlerinden kamunun yaklaşık 50 milyon dolar zarara uğratılmış olabileceği belirtildi.

BAŞROLDE ESKİ İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL VAR

İBB şirketlerinden KİPTAŞ’a İstanbul Başakşehir’de fahiş fiyata arsa satarak yaklaşık 50 milyon dolar kamu zararı oluşturduğu öne sürülen Atmaca Grup, söz konusu satış olayından yaklaşık 10 ay önce de Başakşehir Belediyesi’nden “Bahçeşehir Gölet” projesi arsalarını almıştı. KİPTAŞ’ın fahiş fiyata aldığı arsayı satıp, parasını aktardığı İBB’de o dönem Başkan Mevlüt Uysal’dı. “Bahçeşehir Gölet” projesinin arsalarının, hasılat paylaşımı esasına göre Atmaca Grup'a satıldığında da Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Her iki olayda da AKP’li Uysal ile Atmaca Grup Başkanı Adem Atmaca başroldeydi .

KONU MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINMIŞTI

İBB Meclisi'nin eski CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı da 2021 yılında konuyu Meclis’te gündeme getirmiş, KİPTAŞ’ın sattığı arsa karşılığında, İmar A.Ş.’den peşin aldığı 280 milyon TL’nin 270 milyon TL’sini, “kar dağıtımı” adı altında İBB’ye aktardığını söylemişti. Balyalı ayrıca seçim telaşında arsanın İmar A.Ş.’ye kaydının yapılmasının unutulduğunu, kendi dönemlerinde tapu kaydının yapıldığına da belirtmişti. Uysal'ın yönettiği İBB, o dönem kaynak yetersizliği nedeniyle birçok projeyi durdurmuş ve seçime çok az bir süre kala kaynak ihtiyacı duymuştu.

GÖLET PROJESİNDE DE AYNI İSİMLER VAR

Kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olan ve yargıya intikal eden Başakşehir’deki “Bahçeşehir Gölet” projesinde Atmaca Grup ismi öne çıktı. Başakşehir Belediyesi, 607 ada 2,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parselleri, 22 Nisan 2015 tarihinde, hasılat paylaşımı esasına göre, Atmaca Grup'a satmıştı. Adem Atmaca’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Atmaca Holding bünyesinde Sunny, Jumbo, Kristal Kol, Axen gibi markalar yer alıyordu. Başakşehir Belediyesi’nin Atmaca Gruba sattığı arsalar konusu, imar planlarında park rekreasyon alanında kaldığı için çevrede oturanlar tarafından yargıya şikayet edildi. Yargılama uzun süre devam etti. Danıştay, satış işlemini 2022 yılında iptal etmiş olsa da inşaatlar çoktan tamamlanmıştı. Arsaları satan Başakşehir Belediyesi’nin başında da o dönem Mevlüt Uysal vardı.

FETÖ AYRINTISI

KİPTAŞ’a fahiş fiyata arsa satan ve KİPTAŞ’ın yaklaşık 50 milyon dolar zarar ettirdiği iddia edilen Atmaca Gayrimenkul, 2010 yılında, Mehmet Fatih Ağgül ve kardeşi Lütfü Ağgül tarafından “Big Ottoman” adıyla kuruldu. Mehmet Fatih Ağgül’ün eşinin Fethullah Gülen’in yeğeni olduğuna yönelik haberler o dönem basına yansıdı. 2014 yılında Mehmet Fatih Ağgül, hisselerini Adem Atmaca’ya sattı ve Big Ottoman şirketin adını da Atmaca Gayrimenkul olarak değiştirdi. Lütfü Ağgül'ün şirket yöneticiliği 2016'ya kadar sürdü. 18 Ağustos 2016 tarihli şirketin olağanüstü genel kurul tutanağında, “Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Lütfü Ağgül’ün yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabülüne” ifadesi yer aldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden hemen sonra Ağgül’ün istifa etmesi de dikkat çekti.

ATMACA GRUPTA BİR AKP’Lİ

Atmaca Grup şirketlerinde küçük ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunan Emre Ete, AKP’de 6. Ve 7. Dönem MKYK üyesi olarak bulundu. Dünya Fahri Konsoloslar Dernek Başkanı da olan Eke, Adem Atmaca’nın kız kardeşi ile evli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir toplantıda, “üniversite giriş sistemi değişmeli” önerisinde bulunduğu için Emre Ete’yi “Otur Emre, otur” diyerek azarladığı iddia edilmişti. Ete, sosyal medya hesaplarında Erdoğan ile birlikte çekilmiş birçok fotoğrafını paylaşıyor.