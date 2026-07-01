CHP Sözcüsü Zeynel Emre soruları yanıtladı: Yeni partinin ismi ve tarihi belli mi?

CHP'nin seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde bugün TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mutlak butlan yönetiminin aldığı ihraç kararları ve yeni parti vardı.

MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın mensuplarının karşısına çıktı. Mutlak butlan yönetimine tepki gösteren Emre, "Mutlak butlan kararıyla göreve gelenler, geldikleri ilk günden itibaren hukuksuz bir şekilde birçok kararın altına imza attılar. Bugün artık şu durum çok net gözüküyor herkes tarafından; mutlak butlan kararıyla gelenler, Saray'la büyük bir işbirliği içerisinde CHP'nin mahvolmasına sebep olacak her türlü kararın altına imza atıyorlar" dedi.

26 il başkanının görevden almasına tepki gösteren Emre, "Geçtiğimiz günlerde yine anti demokratik bir şekilde 26 seçilmiş il başkanımızı görevden aldılar. Bu 26 il başkanının parti hukuku açısından suçlanabilecek hiçbir şeyi yok. Bu insanlar daha geçen sene olağan kongre sürecinde mahallelerden seçilen delegelerin ilçeleri belirlediği, ilçelerden seçilen delegelerin kendilerini seçtiği bir durumda görevlerini yapmaktaydılar. Ve oldukça başarılı isimler kendi illerinde" diye konuştu.

Emre, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

"CHP BİZİM PARTİMİZ"

Yeni partiye ilişkin sorulan bir soruyu Emre, şöyle yanıtladı:

"Biz hep şeffafça olan biteni sizlerle paylaştık. Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz. Şu manada konuşuyoruz tabii; bizim Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz. Biz bu partimizin 2 milyon üyesinin tercihleriyle süzülerek geldik. Kanunlara, tüzüklere uygun bir şekilde görev başındayken gayri hukuki ve gayri ahlaki bir şekilde görevden uzaklaştırıldık.

Yaşanan olaylar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bunun telafisi sadece bizim için değil; ülkemizin demokrasisi için, hukuk devleti için, bundan sonra kararı verecek Yargıtay'ın güvenilirliği için hakikaten çok önemli. Bir kez daha söylüyorum, bir an evvel karar vermesi lazım Yargıtay'ın. Burada bekleyecek hiçbir şey yok. Bir an evvel karar vermesi lazım.

"AYM VE YSK KARARLARI AÇIK"

Ve gerek burada beklediğimiz karar, gerekse de biliyorsunuz daha önceki toplantılarda da ifade ettik; şu anki Parti Meclisi daha sonradan göreve tedbiren de getirilmiş olsa hukuken düşmüş ve yok hükmündedir. Sayı 40'ın altına düştüğünde yoktur, şu an 29'a düştü.

Ve buna ilaveten de gerek Anayasa Mahkemesi kararları, gerek geçmişteki Yüksek Seçim Kurulu kararları açıktır. Her ne şart altında olursa olsun kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlasının imzası halinde olağanüstü kurultay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili sürelerin, bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz.

Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız bunu. Ama önceliğimiz dediğimiz gibi bu hukuksuzluğun son bulması için sonuna kadar gayrette bulunmak."

"ÇOK UZUN ZAMAN DİLİMLERİ DEĞİL"

Kurulması beklenen yeni partinin zamanlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Emre, net bir tarih olmadığını kaydetti. Emre ayrıca bu sürecin çok uzun bir zamana yayılmayacağını söyledi.

Emre, şöyle konuştu:

"Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Yani bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum; "Bir an evvel parti kurun, bir an evvel... Biz vatandaş olarak milyonlarca olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire..." diye.

Bütün bu çabayı, bütün bu heyecanı anlıyorum, saygıyla karşılıyorum. Bütün bu zamanlamayı da en doğru şekilde yöneteceğiz ve öyle çok uzun zaman dilimleri de olmayacak. Demin konuşmamın içeriğinde söyledim, bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak, muhakkak bir yol bulacağız."

İSİM BELLİ Mİ?

Son olarak yeni partinin isminin belli olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Emre, bu konunun hiç konuşulmadığını belirtti:

"Şimdi ismi hiç konuşmadık şu ana kadar. Onu söyleyeyim bütün samimiyetimle. Evet. Yani... Ama şu var, takdir edersiniz ki bugün yine toplantımızda, MYK toplantımızda üç ayrı araştırmanın çok yakın tarihli sonuçlarını değerlendirdik.

Oradan şu çok açık çıkıyor ki; bize oy veren Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde 90'ın üzerinde bir sayıyla bizim yanımızda ve destekliyor, Sayın Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni istiyor.

Eğer Sayın Özgür Özel liderliğinde bir Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa, orası bu haliyle, işgal halinde, butlan bir şekilde durursa, Sayın Özgür Özel liderliğinde başka bir parti istiyor. Her iki seçeneğin de birinci parti olduğunu görüyoruz.

Şimdi burası anlamlı. Demek ki bu yönetim, bu çalışma, bu dayanışma, bu birliktelik, bu mitingler, Türkiye genelinde oluşturduğumuz sinerji, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu tabloyla uyumlu bir şekilde ilerleyeceğiz. Onu öyle ifade edeyim."

Söz konusu yeni partinin ismi için kamuyounda, "Halk Partisi", "Yürüyüş Partisi" ve "Yeni Parti" gibi iddialar dolaşıma sokulmuştu.