CHP'den istifa etmişti... Cemil Tugay, 'AKP geçecek' iddialarına yanıt verdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye geçmek için partinin İzmir temsilcileri ile yakın temaslarda bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇ KİMSEYLE BU YÖNDE BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"

Tugay, iddialara ilişkin egeligazete.com'a konuştu. Cemil Tugay, "Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok" ifadelerini kullandı.

AKP'nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden Tugay, şunları kaydetti:

"Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum."

"CHP'DEKİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUM"

İstifa ettiği CHP’deki süreçleri takip ettiğini ifade eden Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.

Yeni parti ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı bir şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Şu anda yeni bir parti yok biliyorsunuz. Yeni parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil."

"İZMİR HALKININ OYLARI VAR BİZE EMANET"

"Sonuçta bize güvenip de bu görevleri veren insanlar var, halkımız var" diyen Cemil Tugay, şöyle devam etti:

"Bu güveni hiçbir şekilde sarsmadan görevimi en iyi şekilde yaparak devam edeceğim. Şu anda bağımsız olarak çalışıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Benim bu konuda daha önceden söylediğim sözler var. İzmir halkının oyları var bize emanet, onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim."