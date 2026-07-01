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CHP'de mutlak butlan yönetimi 7 yurtdışı örgütünün yetki belgesini iptal etti

CHP'de mutlak butlan yönetimi 7 yurtdışı örgütünün yetki belgesini iptal etti

1.07.2026 15:36:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'de mutlak butlan yönetimi 7 yurtdışı örgütünün yetki belgesini iptal etti

CHP'de mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, daha önce Özgür Özel'i destekleyen ortak açıklamaya imza atan yurt dışı birliklerine bir yazı gönderdi. Dinçer; CHP’nin Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya Federasyonu, Lyon, Bordeaux ve Manchester birliklerine iletilen bu yazıyla, söz konusu teşkilatların yetki belgelerinin MYK tarafından iptal edildiğini bildirdi.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer imzasıyla partinin Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya Federasyonu, Fransa’nın Lyon, Bordeaux ve İngiltere’nin Manchester birliklerine yazı gönderildi. 

Bu yerlerdeki birliklerin yetki belgesinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından iptal edildiğini belirten Semra Dinçer yazıda, "Partimiz Yurt Dışı Birlikler Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan ‘Tüm çalışmaların Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürütülmesi’ kuralına aykırı davranılması nedeniyle; ‘Birlik Kurma Yetki Belgeleri’nin iptal edilmesine Merkez Yönetim Kurulunun 30 Haziran 2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.  

Dinçer, yetki belgesi iptal edilen birliklerin, Avrupa Birliği ülkelerinde CHP’nin adını kullanması halinde yasal yollara başvurulacağı kaydetti.  

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BİRLİKLER ÖZGÜR ÖZEL’İ DESTEKLEMİŞTİ

CHP'nin 49 Yurt Dışı Birlik Başkanı, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yolladığı mektuba cevaben, "Biz tercihimizi yaptık. Atatürk'ün kurduğu partinin geleceğinin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Örgüt iradesinin yanındayız. Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Tarihin doğru tarafında duran tüm yol arkadaşlarımıza selam olsun" ifadelerinin yer aldığı ortak açıklama yayımlamıştı.

Yetki belgeleri iptal edilen 7 birlik de bu metne imza atmıştı.

"GİRİŞİMLERİN TAMAMI YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP'de seçilmiş yönetimin Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise yetki belgelerinin iptalinin ardından açıklama yaparak, "Sözde 'yetki iptali' kararlarının hiçbir hukuki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bu girişimlerin tamamı yok hükmündedir" dedi.

Bu kararının yurt dışında yaşayan yurttaşların vicdanında karşılık bulmayacağını söyleyen Kayışoğlu, "Yurt dışı örgütlerimiz, partimizin demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiçbir hukuksuz girişim, hiçbir siyasi operasyon bu mücadeleyi durduramayacaktır. Biz iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Kim ne yaparsa yapsın; onlar sarayın safında durmayı tercih ediyor, biz ise halkın yanında yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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