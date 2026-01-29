CHP, şubat sonunda seçime yönelik vaatlerinin ana çerçevesini açıklamayı hedefliyor: Vaatler için ön tanıtım

Yeni yılda yeni bir çalışma modeline geçen CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, şubat ayının sonunda partinin seçim vaatlerinin ana çerçevesini anlatacak bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyor. Partinin politika kurullarının çalışmaları sonucu şu ana kadar eğitimde, uyuşturucuyla mücadelede, yasa dışı bahiste, vergide adalette ve kadına şiddeti önlemede bazı eylem planları açıkladığını anımsatan kurmaylar “Şubat ayının sonunda pek çok başlıkta tüm politikalarımız için genel bir tanıtım toplantısı yapacağız. Genel başkanımız bu tanıtım toplantısında seçim vaadimiz sayılabilecek bu vaatleri açıkladıktan sonra örgütlerimiz sahaya inecek. Şu ana kadar açıkladığımız eylem planları zaten örgütümüzle de paylaşılıyor. Şubatın sonunda sağlıkta, tarımda, dış politikada ve daha bir çok başlıkta politika kurullarımız neler yapılacağını bir bütün olarak paylaşmış olacak. Sonrasında bütün milletvekilleri, il başkanları, Parti Meclisi üyeleri, politika kurulu başkanları geniş kapsamlı bir saha çalışması ile bunu insanlara anlatacak” dedi.

Kurmaylar, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu çalışmaya katkısı için de “Bu program adayımızın programı. Hepimizin programı. İcranın başında Ekrem Başkan olacak” değerlendirmesini yaptı.

VAATLERDE NELER VAR?

CHP’nin şu ana kadar açıkladığı ve ay sonunda başlıklarını genişleterek duyurması beklenen vaatlerden bazıları şöyle:

- Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele için dağınık kumar mevzuatı tek yasada toplanacak. Kumar Düzenleme ve Denetleme Kurumu oluşturulacak. Yasadışı bahis sektörünün finansal para akışının kesilmesi için MASAK’ın yetkileri artırılacak. MASAK uyuşturucuyla mücardele konusunda da etkin hale getirilecek.

- Eğitimde yapılacak icraatlar kapsamında okulların eksik öğretmen, güvenlik ve temizlik görevlisi atamaları yapılacak. Öğretmen alımlarındaki mülakat uygulaması kaldırılacak. CHP’li belediyelerin uyguladığı ücretsiz temiz su temini, bakanlık politikası haline getirilecek. Okullarda psikolojik danışmanlık ve sağlık taraması gibi hizmetler için sağlıkçı istihdam edilecek.

- Kadına şiddetle mücadele için İstanbul Sözleşmesi yeniden hayata geçirilecek. Her ilde ve bölgede kadın sığınma evleri, danışma merkezleri, şiddet-kriz merkezleri yaygınlaştırılacak.

- Gençlere verilecek destekler kapsamında dar gelirli öğrenciler için Kira Destek Fonu kurulacak. 25 yaş altı gençleri koruyan Genç Kiracı Yasası hazırlanacak. Emekliler için ise, CHP iktidar olursa ilk yılda en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilecek. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar için Temel Vatandaşlık Geliri desteği sağlanacak.

CHP’DEN DEMOKRASİ VE BARIŞ KONFERANSI

CHP, yeni çözüm süreci kapsamında cumartesi günü İstanbul’da Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı düzenleyecek. Tüm siyasi partilerin, hukukçuların, akademisyenlerin davet edildiği konferansta Kürt meselesi değerlendirilecek. Konferansın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacak. Meclis’teki çözüm süreci komisyonunun CHP’li üyeleri de konferansa katılacak.