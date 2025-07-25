CHP tarih ve saat verdi: Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin ilki Ankara’da açılacak.

CHP'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlediği tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" açılacak.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

Ankara'nın Çankaya ilçesinde açılması planlanan ilk "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" için 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.30'da Özgür Özel'in katılımıyla tören gerçekleştirilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi "geçiş yaptığı tespit edilen" 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Söz konusu kararla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime sadece 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın iptaline tepkiler sürerken İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İmamoğlu, 23 Mart'ta, CHP'nin ön seçiminin olduğu gün, tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderildi.

CHP'nin 23 Mart'ta yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre, dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.