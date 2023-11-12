CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Volkan Demir kimdir? Volkan Demir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:45

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:45

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Volkan Demir ise Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, Volkan Demir kimdir? Volkan Demir kaç yaşında, nereli?



VOLKAN DEMİR KİMDİR?

Volkan Demir 1975 yılında Ordu'da doğru. 19 Eylül İlkokulu'nda okuyan ve daha sonra Ordu Fatih Lisesi'ne geçiş yapan Volkan Demir 1997 yılında Marmara Üniversitesi İİBF'nin İktisat Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2003 yılında ise yine Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1994 yılında çalışma hayatına atılan Volkan Demir 1999 yılında SMMM ruhsatını aldı.

Aynı zamanda 1998 uılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde göreve başladı. 2003 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapmakta. 42 yaşında profesör olan Volakn Demir 29 Mart 2018'den Kasım 2023'e kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadı ve İadari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmüştür. Şimdi ise Özgür Özel'in yeni CHP'sinde Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.