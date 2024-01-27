Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hasan Süha Saral oldu. Peki, CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hasan Süha Saral kimdir? Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli?

HASAN SÜHA SARAL KİMDİR?

1964 doğumlu Hasan Süha Saral, eğitim hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başladı ve 1989 yılında bu alandan mezun oldu. Meslek hayatına Türkiye Elektrik Kurumu'nda Afşin Elbistan Termik Santralinde Ölçü Kontrol Mühendisi olarak adım attı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, Türkiye Elektrik Kurumu ve TEAŞ bünyesinde önemli görevler üstlendi. Bu süreçte, TODAİE'de Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı (KYUP) kapsamında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladı.