CHP tüzük kurultayını ‘değişim’ sloganıyla gerçekleştirdi, birlik mesajı verildi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

CHP yeni tüzüğünü ATO Congresium’da yaptığı kurultayla delegelerinin değerlendirmesine ve oylarına sundu. Kurultayın yapıldığı salona “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlığı altında CHP’nin altı okunun olduğu logosu ve “Türkiye’nin birinci partisi” sloganının yer aldığı afişler asıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen CHP lideri Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

‘YENİ ANAYASA KOŞULU’

“Artık az değiliz, daha çokuz. CHP değişecek, Türkiye değişecek. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan büyüttük. Adaylarımızı belirlerken kadınların, gençlerin ve bilimin gücüne inandık. Gezi tutuklularını anlattım. Can Atalay’ın yemin edememesinin Meclis’e ne büyük saygısızlık olduğunu anlattım. Normalleşmeye önce birileri ‘yumuşama’ dedi. Sonra onlar da normalleşmeyi kullanmaya başladı. Bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı va. Ama mevcut anayasaya uyarsanız, yeniyi konuşabilirsiniz. Tüzük bir kişinin taslağı olamaz. Yoksa her doğana değil, Erdoğan’a anayasa yapmak gibi olur. 30 bin görüşü alıp teker teker raporladık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na taslağı ilettik. Kendisi bir önerisi olursa ileteceğini ifade etti.”

‘ÖVÜNÜLECEK METİN’

“Korkulacak değil övünülecek bir metin ortaya çıktı. Hiçbir maddeyi ‘Ben istiyorum, geçecek’ demeyi yakıştırmam. Ama bir maddeyi hepinize emanet ediyorum. O da gençlik ve kadın kotası. Bugün yüzde 33 kadın kotası vardır. Bu cinsiyet kotasını yüzde 50 olarak yazıyoruz. Yürürlülük maddesinde ilk kurultayda 35, sonra 40 sonra 45 ve 50 olacak şekilde bir geçiş süreci taahhüt ediyoruz. Önümüzdeki dört kurultayda eşit temsili yakalayacak irade ortaya konacaktır. Bundan sonra gençlik kotası 18-25 yaş için yüzde 10, 25-40 yaş arası için 10 olarak alarak, bir devrimi gerçekleştirmeyi istiyoruz.”

‘HADDİNİZİ BİLİN’

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bekletilen dosyası üzerinden sızdırmalar var. İmamoğlu’nun tutumu partimizin tutumudur. Partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz. Herkes haddini bilecek. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak, hapis cezası getirilmeye çalışılmaktadır. Hangi başkanımıza nasıl bir kumpas kurmaya kalkarsanız kalkın CHP bir bütün olarak onların arkasındadır. Bu güç sizin arkanızdaki para babalarına benzemez. Bizi bir arada tutan ne ihaledir ne paradır; vatan, millet ve Atatürk sevgisidir.”

‘GELİR ADALETİ SÖZÜ’

“Ne kadar demokrasi dışı çaba içine girerseniz girin TRT gibi ilk seçimin akşamını bekleyeceksiniz. İktidarımızı kuracağız. Bu ülkede en zengin yüzde 20’lik kesim ülke varlığının yüzde 80’ini alıyor. Emeklilerin, gençlerin, çiftçilerin Türkiye’nin her derdinin bir çaresi var. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Araştırma şirketlerine göre CHP, Türkiye’nin birinci partisidir."

DÖNEM SINIRI VE KOTALAR



Tüzük komisyonunun oy birliğiyle kabul ettiği metin delegelerle paylaşıldı. Metinde üyelik tanımına yeni eklemeler yapıldı ve aidat da 120 TL-6 bin TL arasına yükseltildi. Üyeleri parti toplantılarına katılma, seçimlerde görev alma, dijital ortamdaki parti faaliyetlerine katılma ve partiye yeni üye kazandırmak için çaba gösterme zorunluluğu getirildi. Parti içi seçimlerde “yığma üyelerle seçim sonuçlarının etkilenmemesi için” de oy kullanılabilmesi için üyelere bir yılı tamamlama, düzenli aidat ödeme, parti içi faaliyetleri katılma ve üyelik şartındaki diğer zorunlulukları yerine getirme koşulu konuldu. İlçe ve il başkanlarına saha çalışmalarını yönlendirmek için olağanüstü toplantı yetkisi verildi. Buna göre; ilçe başkanları çevrelerindeki belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, il başkanları da milletvekilleri, belediye meclis üyelerini ve partili belediye başkanlarını toplantıya çağırabilecek. Tüzükte önceden partiyi bağlayıcı demeçler verme yetkisi genel başkanın seçeceği bir kişiye verilirken yeni öneriyle bu yetkinin sadece merkez yönetim kurulu içinden birine verilebileceği belirtildi.

TARİH DEĞİŞİYOR

Kongre ve kurultayların tarihi yeni tüzükte değiştirildi. Süre üç yılda bir olarak yükseltildi ve hemen uygulanacağı belirtildi. Böylece bir sonraki CHP’nin olağan kurultayının 2025’te değil 2026’da yapılması öngörüldü. Mevcut genel başkanın sadece kendi isteğiyle aday olabileceği, imza toplayamayacağı ve bir adayın da kurultay üye sayısının en fazla yüzde onunun imzasını alabileceği kaydedildi.

Milletvekili ve belediye başkanlığı adaylıklarının belirlenme yöntemi için tüzüğe “Önseçim veya diğer yöntemlere; il ile ilçe örgütünün tavsiyesine göre parti meclisi karar verir” ifadesi eklendi. Ön seçimin örgüt ya da hâkim gözetiminde yapılması örgütün tavsiyesine bırakıldı. Böylece önseçimin çıkarttığı sorunların önüne geçilmesi hedeflendi. Tüzüğe göre milletvekilliği adaylıklarında ön seçim örgüt denetiminde olursa yönetime yüzde 15’lik bir aday belirleme kontenjanı verilecek. Bu kontenjanın yüzde 5’i gençlik kollarına, yüzde 5’i kadın kollarına ve yüzde 5’i de meclis grubunda gerçekten ihtiyaç duyulacak isimlere ayrılacak. Önseçim hâkim denetiminde olursa genel merkez kontenjanı yüzde 5 olacak. Bir kişi en fazla üç dönem aday olabilecek. Üç dönemden sonra aday olabilmesi için ön seçime girmesi gerekecek. Adaylıklar da Meclis’in önceki döneminden itibaren sayılmaya başlanacak.

SİVAS MADDESİ

Atatürk’ün “CHP’nin ilk kongresi” olarak kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıldönümü de partinin tüzüğüne “Partinin kuruluş haftası” maddesi eklendi. “Partinin kuruluş yıldönümü her yıl 4-9 Eylül tarihleri arasında kutlanır” ifadeleri yer aldı.

TÜZÜKTE TARTIŞILAN MADDELER



Kurultay kapalı toplantıya geçtiğinde 100’den fazla delegenin tüzük üzerine söz istediği öğrenildi. Bunun üzerine de delegelere üç dakikalık konuşma süresi getirildiği belirtildi. Bazı delegelerin bu konuşma süresine itiraz ettiği aktarıldı. Kapalı oturumda madde üzerine tartışmalar devam ederken bazı delegeler “Önseçimin sadece hâkim denetiminde yapılması ve genel merkeze verilen yüzde 15’lik kontenjanın kaldırılması” için imza toplamaya çalıştı. Tüzüğün görüşmeleri geç saatlere kadar devam etti.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMADI



Kurultaya eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin Merkez yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleri katıldı. Kurultayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çok sayıda belediye başkanı ve partililer de yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.



İBB BAŞKANI İMAMOĞLU VE ABB BAŞKANI YAVAŞ KURULTAYI DEĞERLENDİRDİ: ‘KALKINMA DÖNEMİNE GİRİLECEK’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20’nci Olağanüstü Kurultayı’nın açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, ‘’Kurultay, parti içi demokrasimize katkı sunacak. İlk kurultayımızda bir adım atıldı. Onun sonuçlarını 31 Mart’ta elde ettik. Bundan sonrası değişim değil, kalkınma. Hem de sıçrayarak bir kalkınma dönemi olacak.’’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “İnşallah iktidar olunacak. Bir değişim görünüyor. Vatandaş zor durumda ve bir çare arıyor. Çare de bu değişimdir” dedi. Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davalarla ilgili de açıklama yaptı. Yavaş, “Ben bunların siyasi olduğunu düşünüyorum. Bu davanın görülüyor olması bile hukuk sistemimiz açısından utanç verici. Sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.