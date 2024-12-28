CHP Üsküdar İlçe Başkanı'ndan AKP ve Yeni Şafak'a 'Yılbaşı Pazarı' yanıtı: 'Tetiklemeye çalıştığınız sadece kötülük'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:01

Üsküdar Belediyesi’nin, sevdiklerine kadın el emeği ürünlerden hediye almak isteyenlere olanak sunan “Yılbaşı Pazarı 2025” etkinliği Mimar Sinan Meydanı’nda başladı.

Her gün 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak pazarda, yılbaşı konseptiyle hazırlanan ürünlerin yanı sıra kadınların el emeği göz nuru birçok farklı ürün ile yöresel gastronomi lezzetleri sunuluyor

Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) ve Kadın El Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) destekli üretici kadınların stantlarından, yılbaşı temalı atölyelere kadar geniş yelpazeli ürünler stantlarda yer alıyor.

AKP SÖZCÜSÜ: HRİSTİYAN KÜLTÜRÜNE AİT

İşte Üsküdarlıların keyifle yararlandığı bu etkinlik AKP çevreleri içinse farklı amaçlara hizmet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya platformu X'te yayınladığı videoda 'Yılbaşı Pazarı' için, "Gördük ve gereği için mücadele edeceğiz" diye yazdı.

Üsküdar'dan "Türk İslam beldesi", "Türk İslam şehri" diye bahseden AKP Grup Sözcüsü, Yılbaşı Pazarı için, "Bugün gördüğüm manzara beni gerçekten üzdü. Bir Noel pazarı, Avrupa'da çokça örnekleri görülen. Hristiyan kültürüne ait bir Noel pazarı Üsküdar Belediyesi tarafından açılmış. Satılan ürünlere baktığınızda Noel Baba ürünlerini görebilirsiniz."

Türkyılmaz, "Üsküdar'a bu ne kadar yakışmış? Sizin takdirinize bırakıyorum ama ben siyaseten bu meseleyi çocukça meydan okuma olarak görüyorum ve Üsküdar'ı asli kimliğine tekrar kavuşturmak için mücadele edeceğimizi de ifade etmek isterim" diyerek sözlerini noktaladı.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ise Yılbaşı Pazarı'nı "Üsküdar'ın ruhuna hançer soktular!" başlığıyla hedef alan bir "haber" yaptı.

Haberde "CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Meydanı'na 'noel pazarı' kurdu. Duyarlı vatandaşlar, 80'e yakın türbenin yer aldığı ilçedeki Türk kültürüne ve İslam medeniyetine tamamen aykırı uygulamaya yoğun tepki gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

"TETİKLEMEYE ÇALIŞTIĞINIZ SADECE KÖTÜLÜK"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Yeni Şafak'ın X'teki hesabından yaptığı ilgili haber paylaşımını alıntılayarak konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Üsküdar’da 31 Mart’ta yaşanan değişim ve başarılı belediyecilik uygulamalarımız anlaşılan birilerinin ayarını fena bozdu.

Bazı siyasi temsilcileriyle ve troll hesaplarıyla kadınların ve engellilerin el emeği ürünlerini satması için açılan yılbaşı pazarı üzerinden bir nefret söylemi gerçekleştiriyorlar. Değerleri siyasete alet etmekten çekinmeyen AKP ve temsilcileri, komşularımızın keyifle ziyaret ettiği bir alan üzerinden inanç siyaseti devşirmeye çalışıyor, yazık.

Üsküdar yüz yıllardır bütün inançların ve kimliklerin bir arada yaşadığı kadim bir kentimizdir, ne ezana ne de çana saygısızlık yapılır.

Siyasi kayıplarınızın hezeyanı ile toplumda tetiklemeye çalıştığınız şey sadece kötülüktür. Ötekileştirme ve gruplaşmalardan artık uzak durun, milletin unsurlarını ayrıştırmaktan vaz geçin artık.

Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan bu büyük Cumhuriyetin özgür ve eşit bireyleri olarak; yaratmaya çalıştığınız ayrımcılığa da provakasyon girişimlerinize de müsade etmeyeceğiz."