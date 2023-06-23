CHP üst yönetimine yeni atama

Yayınlanma: 23.06.2023 - 21:13

Güncelleme: 23.06.2023 - 21:13

BirGün'de yer alan habere göre, CHP’de dijtal ve sosyal medya politikaları için de yeni bir birim oluşturuldu ve Eren Erdem’e bağlı bu birimin başına Ceren Kumbasar atandı.

CHP Dijital ve Sosyal Medya Politikaları Genel Koordinatörü Ceren Kumbasar, Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildikten sonra görevine resmen başladı.

Kumbasar’ın liderliğindeki ekip, partinin dijital dünyadaki etkinliğini artırarak doğru bilgiye zamanında ulaşılmasını sağlayacak, dezenformasyonla mücadele edecek ve aynı zamanda 2024’te yapılacak yerel seçimler için de dijital ve sosyal politikalar geliştirecek.

2000’li yıllardan bu yana iletişim alanında faaliyet gösteren Kumbasar, yaklaşık 10 yıldır siyasetçilere danışmanlık veriyor. Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Kumbasar, İngilizce ve Fransızca biliyor.