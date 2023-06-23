CHP'li Özgür Özel'den 'kurultay' çıkışı: 'Mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı yoksa...'

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:24

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:24

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan 'değişim' tartışmaları devam ediyor.



Partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ismi CHP Genel Başkanlığı ile anılıyor.



Son olarak, Halk TV'de program yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, bugünkü yayınında CHP’li Özgür Özel ile görüşmesinden bir bölüm aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün katıldığı yayına ilişkin, “Benim dün akşamki yayından sonra Kılıçdaroğlu’ndan edindiğim izlenim kurultayı seçimden sonraya bırakmak istiyor” diyen Küçükkaya, Özgür Özel ile görüşmesini şöyle anlattı:

"BUNUN TELAFİSİ AĞIR OLUR"

"Özgür Özel, 'Kurultay, mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı' dedi. Özgür Özel’e 'Niye' diye sordum. 'Çünkü, yaşadığımız bir seçim var. Seçimden sonra içine düşmüş olduğumuz bir durum var. Buradan çıkmamız, tabanımızı ve halkımızı umutlandırmamız, heyecanlandırmamız ve Mart’taki yerel seçimlere hazırlanmamız gerekiyor. Eğer biz bu şekilde hareket edersek sandıktan olumsuz tablolar çıkabilir ve bunun telafisi ağır olur' dedi. 'Bu seçimlerden önce gereken hamleler yapılmazsa…' diye devam etti."

Küçükkaya, Özel'in cümlesinin sonunu ise paylaşmadı.