CHP uyuşturucu ile ilgili Meclis Araştırması istedi: Kullanımı ilkokula kadar indi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’deki uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, uyuşturucu kaçakçılığın önlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi’ni TBMM Başkanlığına sunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 21 yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan madde kullanımı ve bağımlılığının ülkemizde de son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çekti.

Bulut, Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığında halen sıklıkla kullanılan rotalar üzerinde yer aldığını, en son ülkede yola çıkan bir kargo gemisinde İspanyol polisi tarafından koordine edilen operasyonda 4 ton kokain ele geçirildiğini hatırlattı.

“KULLANIM İLKOKULLARA KADAR DÜŞTÜ”

Uyuşturucu madde kullanımının toplumsal, kültürel, psikolojik, eğitsel alanlarla bağlantılı ve çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“Hiç olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucunun olduğu ülkemizde ilkokullara kadar inen uyuşturucu kullanımı halk sağlığını tehdit etmektedir. Yaygınlaşan ve toplum üzerinde yarattığı tehdit gün geçtikçe artıran uyuşturucu kullanımı ile mücadelede yetersiz kalınmaktadır."

UYUŞTURUCU NEDENİYLE 300 ÖLÜM

2006 yılından bu yana uyuşturucu ile mücadele alanında strateji belgeleri hazırlanıp, eylem planları oluşturulduğunu belirten Bulut "2024 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre 2023 yılında uyuşturucu ile mücadele alanında kurumların genel bütçelerinden 6 milyar 928 milyon 184 bin 418 lira harcanmış ancak uyuşturucunun yaygınlaşmasının önüne geçilememiştir. 2023 yılında tedavi merkezlerine yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 349 bin 393; yataklı tedavi merkezlerinde 13 bin 168 kişi bağımlılık tedavisi görmüştür. 2023 yılında 300 madde bağlantılı ölüm olayının %49,3’ünde (148) metamfetamine, %14,0’ünde (42) eroine, %29,6’sında (89) ecstasye rastlanmıştır" dedi.

“UYUŞTURUCU TACİRLERİ ÜLKEMİZDE CİRİT ATIYOR”

Türkiye’de 2023 yılında, uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma/özendirme, Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefet kapsamında 251 bin 851 kişiye işlem yapıldığı bilgisini aktaran Bulut, "Sosyal medya da dahil olmak üzere internet, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını artırmaktadır. Uyuşturucu tacirlerinin vatandaşlık alıp ülkemizde cirit atması, sınırların güvensizliği, sentetik uyuşturucuların ucuz ve kolay ulaşılabilir, daha yüksek oranda talebe sahip olmaları da uyuşturucu kullanım oranını tehlikeli biçimde yükseltmiştir" vurgusu yaptı.

“POLİSİYE TEDBİRLER TEK BAŞINA YETMEZ”

Sorunun ortadan kaldırılmasında veya etkilerinin azaltılmasında yalnızca polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağının açık olduğuna işaret eden Bulut "Uyuşturucu olgusuna bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmemesi, uyuşturucu ile mücadelenin tüm boyutlarıyla, eşgüdümlü şekilde yürütülmesine uygun bir kurumsal yapılanmaya gidilmemiş olması, uyuşturucu maddelerin talebinin engellenmesine yönelik çalışmaların yetersiz kalınması, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında tatmin edici bir ilerleme sağlanmaması en büyük etkendir. Sürdürülebilir ve sonuç alıcı bir mücadele ve başarı ancak emniyet güçleri, aileler, üniversiteler, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle gerçekleşebilir” ifadelerine yer verdi.



