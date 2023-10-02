Türkiye'de uyuşturucu kullanımı artıyor... İsa Altun: Narko-terör devletine gidiş

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Rapora göre, Türkiye’de 2021 yılında gerçekleşen 215 bin 771 uyuşturucu olayının suç türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 174 bin 506 olayın (yüzde 80,9) kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/kabul etmek/ bulundurmak, 36 bin 38 olayın (yüzde 16.7) uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında gerçekleştiği görüldü.

İKİ YIL SONRAYA RANDEVU

Raporda son dönemde kullanımında artış yaşanan “metamfetamin” adlı uyuşturucuya ilişkin de veriler yer alıyor. Verilerde Türkiye’de ilk defa 2009 yılında yakalandığı belirtilerken raporda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış olan metamfetaminin 2016-2020 döneminde küresel boyutta artan üretim ve kaçakçılığı ile paralel olarak her geçen yıl yakalama miktarlarında artışlar yaşanmıştır. 2021 yılında Türkiye’de 57 bin 897 metamfetamin olayı gerçekleşmiştir. 2021 yılında ele geçirilen metamfetamin yakalama miktarında bir önceki yıla göre yüzde 32.8 oranında artış gerçekleşmiştir.”

(İsa Altun)



‘NARKO-TERÖR DEVLETİNE GİDİŞ’



Emekli narkotik polisi İsa Altun ise, “Köylere kadar inen bu sorun yüzünden bir nesli kaybetme karşı karşıyayız. AMATEM’lere başvuran bireylere en az iki yıl sonrasına gün veriliyor. Her ay jandarma ve polis bölgesinde 20 bin kişiye işlem yapılıyor. Bu bizim ‘narko-terör’ devletine gidişatımızın göstergesi. Türkiye’nin artık bağırsaklarını temizlemesi lazım çünkü bir nesli kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir nesli FETÖ’ye teslim ettik, şimdiki nesli de uyuşturucuya teslim etmememiz lazım” dedi.