Uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin dosyalarda yüzde 31’lik artış oldu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhuriyet başsavcılıklarında karara bağlanan uyuşturucu kullanımı ve ticareti konulu dosyalara ilişkin bilgileri derledi. Emir, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin savcılıklardaki dosya sayısının son bir yılda yüzde 31 artış gösterdiğini belirterek TCK madde 188-190 kapsamındaki davalar da eklendiğinde, üç yılda uyuşturucuya ilişkin dava dosya sayısının toplam 965 bine ulaştığını vurguladı.

"VERİLER ENDİŞE VERİCİ"

Verilerin endişe verici olduğunu söyleyen Emir, “Gençlerimiz bir bir uyuşturucunun esiri olurken, ne İçişleri Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı yeterli derecede önlem alıyor. İktidar, bir an önce bu vahim tablonun farkına varmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Ancak, AKP’de bu tablonun farkına varacak kimse yoktur ve olsa dahi, önlem alabilecek kapasitedeki yetkin insanlar kamudaki etkin ve kritik görevlerden tasfiye edilmişlerdir” diye konuştu.