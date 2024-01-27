CHP Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Şahar kimdir? Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Şahar oldu. Yurttaşlar, Şükrü Şahar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Şahar kimdir? Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Şahar oldu. Peki, CHP Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Şükrü Şahar kimdir? Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli?
ŞÜKRÜ ŞAHAR KİMDİR?
1968 yılında Van'ın Erçiş ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Şahar, eğitim hayatına memleketinde başlamış ve lise eğitimine İstanbul'da devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden başarıyla mezun olan Şahar, iş dünyasına atılma kararı almıştır. Şükrü Şahar, evli ve üç çocuk babasıdır.
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