CHP Van İl Başkanı'ndan mitinge çağrı: 'Kayyum gasplarına, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı...'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:35

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:37

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye’nin farklı bir illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 10 Mayıs Cumartesi günü Van'da gerçekleştirilecek.

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, ''Yargının ilk kez Türkiye'de bu kadar siyasallaştığı bir dönemde yargı siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanılıyor. Kayyum gasplarına karşı, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı Van halkının tamamını mitinge davet ediyoruz'' dedi.

CHP'nin 10 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Van Kent Meydanı'nda düzenleyeceği mitingle igili Van İl Başkanlığında konuşan İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Van halkı vicdanlı bir halktır. Haksızlıklara, yapılan zulümlere karşı ses vereceği kanaatindeyiz. tüm vatandaşlarımızı cumartesi günü miting alanında bizimle beraber ses yükseltmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

VAN MİTİNGİNE ÇAĞRI

Bedirhanoğlu, CHP Genel Merkez'den gelen Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP İl Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları ve ilçe yönetimleri ile koordineli bir şekilde miting hazırlıklarının devam ettiğini de belirtti.

Van'daki mitinge ciddi bir katılım beklediklerini belirten Bedirhanoğlu, mitingi öncesi, şunları söyledi:

"Van'da miting öncesi biz yaklaşık 6-7 gündür tüm üyelerimizi hepsini telefonlarla aradık. Pazar gününden beri billboardlar, raketler asıldı. Van'ın değişik noktalarına yaklaşık 35-40 noktaya reklamlarımız asıldı. İnsanları davet ediyoruz. kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını davet ediyoruz. Telefonlarla, iletişim ağlarıyla, tüm üyelerimize mesajlar atıldı. Genel Merkezimiz tarafında yarından sonra tüm Van halkına bu anlamda mesajlar atılmaya başlanılacak.

"YARGI SİYASETİ DİZAYN ETME ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

"Genel Başkan'ın gelişi, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik haksız, hukuksuz, mesnetsiz bir yargılamadan dolayı yani yargının ilk kez Türkiye'de bu kadar siyasallaştığı bir dönemde yargı siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanılıyor. Kayyum gasplarına karşı, haksızlıklara, hukuksuzluklara, Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer hemşehrimiz bu da haksız bir tutuklamayla içeride. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa, kayyum gaspına karşı Van halkının tamamını o gün mitinge davet ediyoruz. Çünkü ses vermeden bu toplumsal yapı son bulmaz. Bunu kitlelerinin sesiyle topluma duyurmak gerektiği kanaatindeyiz.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de şu anda yaptığı eylem ve işlem de budur. Bunu geniş halk kitlelerine anlatmaktır. Van halkının da o gün çok yoğun bir destek ile katılacağı kanaatindeyiz. Geniş bir katılımın olacağını bekliyoruz. Tüm ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il yönetimimiz herkes sahadadır. Bunun arayışı içerisindedir ve katılımın da Van halkı vicdanlı bir halktır. Haksızlıklara, yapılan zulümlere karşı ses vereceği kanaatindeyiz."