CHP ve İYİ Parti 10 ilde listeler için anlaştı: 40 il için 'uzlaşı' sürüyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Millet İttifakı, 9 Nisan’da YSK’ye teslim edilecek milletvekili listelerine çalışırken CHP ve İYİ Parti ortak milletvekili adayı listesi üzerindeki görüşmelerde 10 ilde uzlaştı. Buna göre uzlaşı sağlanan 10 ilde bir CHP adayı bir İYİ Parti adayının sırayla listede yer alacağı “fermuar sistemi” uygulanacak. 2018 seçim sonuçlarına göre, CHP’nin önce olduğu illerde ilk sırada CHP’nin adayı, İYİ Parti’nin daha fazla oy aldığı illerde ise birinci sırada İYİ Parti’nin adayı yer alacak.

İŞBİRLİĞİ SAĞLAMAK

Partilerin uzlaştığı illerin milletvekili sayısı 5 ve altında olan iller olduğu söyleniyor. Vekil sayısı 5 ve altında olan 40’tan fazla il bulunuyor. Partilerin kurmayları uzlaşılan illerle ilgili bilgi paylaşmazken, “Şu an açıklanan 10 il olsa da diğer iller için de görüşme yapılıyor. Amaç mümkün olduğunca fazla ilde işbirliğini sağlamak. Elbette 40’tan fazla ilin hepsinde ortak listeyle seçime girmek mümkün değil. Ancak ne kadar çok ilde uzlaşırsak milletvekili çoğunluğunu alma ihtimalimiz o kadar artar” değerlendirmesini yapıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Listeler verilene kadar uzlaşılan il sayısını artırmak istediklerini söyleyen Özel, “Bu arttıkça Millet İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu garantilemesi artmış olacak” yanıtını verdi.