Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:48

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:50

Forbes'ın bu yıl 37. kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azaldı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi.

BERNARD ARNAULT İLK SIRADA

Louis Vuitton ve Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız holding LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, bu yılın zengin insanı olarak listede yerini aldı. 74 yaşındaki Fransız iş insanının servetinin toplam değeri 2022'de 158 milyar dolarken bu yıl 211 milyar dolar olarak açıklandı.

ELON MUSK YOKSULLAŞTI

Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'ın serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

JEFF BEZOS 3. SIRADA

Onları sırasıyla 114 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 107 milyar dolarlık yazılım şirketi Oracle'ın Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison ve 106 milyar dolarlı servetiyle ABD'li yatırımcı Warren Buffett izledi.

Dünya milyarderlerinin toplam servetlerinin değeri de düştü. Geçtiğimiz yıl toplam servetleri 12 trilyon 700 milyar dolarken bu yıl 500 milyar dolarlık bir azalmayla 12 trilyon 200 milyar olarak hesaplandı.

Listedeki milyarderlerin yarısının geçtiğimiz yıla göre daha yoksul olduğu gözlemlendi. Milyarderlerin büyük çoğunluğu yine Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. 2 bin 260 kişilik listenin 735'i ABD'li milyarderlerden oluşuyor. ABD'yi 562 milyarderle Çin ve 169 milyarderle Hindistan izledi.

TÜRKİYE'DEN 26 İSİM VAR

Listede yer alan 26 Türk milyarderin 15'i servetini geçen seneye göre artırdı. Listeye göre, Türkiye'nin en zengin milyarderi SASA Polyester'in sahibi İbrahim Erdemoğlu. Servetinin toplam değeri 5 milyar 300 milyon dolar olan Erdemoğlu genel listede 497. sırada yer alıyor.

Erdemoğlu'nu 534. sırada 5 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker izliyor.

Yine SASA Polyester'in sahiplerinden İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu ise 4 milyar 700 milyonluk servetiyle Türkiye'nin üçüncü, dünyanın 580. zengini olarak öne çıkıyor.

Koç holdingin en büyük hissedarlarından olan Semahat Sevim Arsel, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç ailesinden listeye giren isimlerden biri. Arsel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın 982. en zengin milyarderi.