CHP ve İYİ Parti adayın belirleneceği 13 Şubat öncesi yetkili kurullarını toplayacak

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 05:42

6’lı masada gözler 13 Şubat’ta yapılacak liderler zirvesine çevrildi. CHP de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği söylenen toplantı öncesi tüm yetkili kurullarını toplama kararı aldı. Partinin ilk olarak bugün genel merkezinde olağan MYK toplantısı yapılacak. Perşembe günü ise hem parti grubu hem de PM basına kapalı olarak toplanacak.

KILIÇDAROĞLU’NA TAM YETKİ

Bu iki toplantıda da CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının 6’lı masada belirlenmesi için tam yetki vermesi ve masada alınacak kararı destekleyeceklerini belirtmeleri bekleniyor. Ayrıca toplantıda milletvekilliği seçimlerinde ittifakların nasıl olacağına ilişkin bir değerlendirme yapılacağı da söyleniyor. Parti kurmayları, konuyla ilgili, “6’lı masa ‘Hangi ilde en çok milletvekilini nasıl çıkarırız?’ diye araştırmak için bir komisyon kurmuştu. 13 Şubat öncesi yapacağımız toplantılarda bu komisyonun yaptığı çalışmalar üzerine grup içinde ve PM’de bir değerlendirme de yapılacak” bilgisini paylaşıyor.

İLLERE GÖRE İTTİFAK

Öte yandan; 6’lı masanın illere göre ittifakları belirlemek için kurduğu komisyonun, çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Masa kurmayları, “Hafta içinde toplanıp milletvekili seçimlerinde ittifaklar konusunda nasıl bir yol izleyeceğimize yönelik yöntem belirleyeceğiz. Her partinin en az 41 ilde seçime girme zorunluluğu var. Bunun dışında biz il il hangi ilde ittifak halinde girelim, hangi ilde ortak liste yapalım, hangi ilde ayrı ayrı seçime girelim, bunlar üzerine çalışacağız. Mesela bazı illerde her parti kendi logosunda girecek. Bazı illerde CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçime girilebilir. Bunun yanında ittifak içi ittifaklar da olabilir. Yani Demokrat Parti’nin, DEVA Partisi’nin ya da Gelecek Partisi’nin güçlü olduğu illerde o partinin listesinden seçime giren partiler olabilir” dedi.

AKŞENER GİK’İ TOPLAYACAK

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, 11 Şubat’ta partisinin GİK’ini toplayacak. GİK’te de gündemin ortak aday olacağı ve 13 Şubat toplantısına yönelik değerlendirme yapılacağı söyleniyor.