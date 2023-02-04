Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat öncesi Parti Meclisi'ni topluyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat’ta yapılacak ve cumhurbaşkanı adaylığının görüşüleceği 6’lı masa öncesi 9 Şubat’ta parti meclisini (PM) toplayacak.

Toplantıda, PM üyelerinin adaylık konusunda karar alınması için Kılıçdaroğlu’na tam yetki verilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlere yönelik değerlendirme yapılacağı da öğrenildi.

Öte yandan, partinin genel başkan yardımcıları da görevli oldukları alanlarla ilgili devam eden çalışmaları ve şu ana kadar yapılanları PM üyelerine sunacak.