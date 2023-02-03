İYİ Partili Özlale'den Kılıçdaroğlu ve 13 Şubat tepkisi: Onay makamı değiliz

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:04

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek altılı masa toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna duyuracaklarını söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nu açıklamasını değerlendirirken, bu konuda İyi Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Ekonomim gazetesine verdiği röportajda, altılı masayı terk etmeme konusunda kararlılıklarını dile getiren Özlale, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "11-12 gün içinde bu işin oldu bittiye getirilmesi, ‘artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor" dedi.

Ümit Özlale, "Kendi adayınızı çıkaracağınız söylentileri de artmaya başladı?" sorusu üzerine de "Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. İYİ Parti en baştan beri söylüyor, anketlerde iki belediye başkanı öne çıkıyor. ‘Bunlar gelirse itiraz etmeyeceğiz’ dedik. İYİ Parti, hem genel başkanını aday göstermeyerek, hem de iki tane yüksek oy alan belediye başkanından herhangi birisine itiraz etmeyeceğini söyleyerek üzerine düşenin fazlasını yaptı" yanıtını verdi.

Özlale, "Masaya geldiğimiz zaman herkes tercihlerini ortaya koymak zorunda. Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" ifadelerini kullandı.