CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi: 'İstesek İYİ Parti'den CHP'ye en az 10 vekil gelir'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 01:12

Güncelleme: 15.06.2024 - 01:13

tv100'de ekrana gelen Cansu Canan ile Özgür İfade programında, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın önemli açıklamalarda bulundu.

Cansu Canan Özgen, Günaydın'ın açıklamalarını canlı yayında aktardı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: BİZİM DERDİMİZ SKOR YAPMAK DEĞİL

İYİ Parti'den CHP'ye geçmek isteyen en az 10 milletvekili olduğu iddiasında bulunan Günaydın'ın açıklamalarını Özgen şu şekilde aktardı:

"Günaydın ‘Biz istesek bugün İYİ Parti’den en az 10 milletvekili CHP’ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil. Biz CHP olarak vatandaşların sorunlarını gündeme getirip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Hayrabolu’da çok güzel bir buğday mitingi düzenledik’ ifadelerini kullandı."

İYİ PARTİLİ KAVUNCU'DAN TEPKİ: BU NEZAKETTEN YOKSUN AÇIKLAMALARI KINIYORUM

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına tepki gecikmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Günaydın'ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi:

"CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP’ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum."