Son dakika.. İYİ Parti'de yeni istifa: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisiyle yollarını ayırdı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:33

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:40

İYİ Parti, bir istifayla daha sarsıldı. Partinin İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinzan uzaklaştığını

Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. "

8'İNCİ İSTİFA

İzsiz'in istifasıyla partinin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü. 2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. Seçimden bu yana geçen sürede 8 milletvekili partisiyle yollarını ayırdı.

2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

Bunlar arasında yer alan milletvekillerinden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu ise AKP 'ye geçti.

Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak yola devam ediyor.