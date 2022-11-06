CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy'e destek ziyareti

06 Kasım 2022 Pazar, 19:03

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin, Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Göktürk’teki 224 bin metrekarelik araziyi yapılaşmaya açmasının ardından başlayan çalışmalar devam ediyor.

Araziye konut inşa edilmesine karşı direniş başlatan mahalleli, itirazlarını bugün de sürdürdü. Site önünde bir araya gelen mahalleliye CHP ve İYİ Partili milletvekilleri ile parti yöneticileri de destek verdi.

GÖKAN ZEYBEK: RÜŞVET ALIŞKANLIK HÂLİNE GELİRSE TAKSİM’İ DE, SULTANAHMET’İ DE KAYBEDERİZ

Burada konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, çalışmaların devamına karşı soru sorduklarında “Talimat yukarıdan” yanıtını aldıklarını belirterek “Neresi bu yukarısı? Hukuk, adalet bilmez bu yukarısı neresi? O yukarıyı değiştireceğiz” dedi. “Bugün burada mücadele eden insanlar golf sahası değil, yeşil alan için mücadele ediyorlar” diyen Zeybek, şöyle konuştu:

Yeşil alanlar, gücü elinde bulunduranlar eliyle imar planları değiştirilerek, büyükşehir belediyeleri baypas edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koridorlarında rüşvetle, yolsuzlukla planlar değiştirilmesi alışkanlık hâline gelirse yarın biz, Taksim’i de, Sultanahmet’i de, Ataköy’ü de kaybederiz. 65 yaşında emekli olmuş bir insanın sağlıklı bir çevrede yaşaması için verilen bir mücadeledir. Millet İttifakı, İstanbul’un yeşil alanlarını nasıl artıracağız diye mücadele ederken Saray ve Saray’ın adamları, yeşil alanlarımızı talan etmeye çalışıyorlar. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu ülkede yürütmeyi durdurma kararını 20 dakika geçtikten sonra ‘tanımıyorum’ diyen kaymakamlar ve valiler görüyoruz. Kararlarımızı hukuk devleti içerisinde yürütemeyeceksek o zaman bizim mülkiyet hakkımızın ve can güvenliğimizin teminatı nedir? Burada yapılan hukuksuzluklar karşısında polislerimizin gözlerinde akan yaşlar, Saray’ı ve onun adamlarını boğacaktır.

BAHADIR ERDEM: BÜTÜN TÜRKİYE, AYDIN DOĞAN’IN MEDYASININ DEMİRÖREN’E NASIL VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ. ADAMIN CEBİNDEN BİR KURUŞ ÇIKMADI

Zeybek’in ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise kendisinin de bir Kemerköy sakini olduğunu söyledi. Erdem, şunları söyledi:

Göktürk beldesi bugün bu hâle geldiyse AKP’nin güzel olan her şeye çökmesi, talan etmesi siyasetinden dolayıdır. Bugün bir tek adam rejiminden geçiyoruz. ‘Talimat yukarıdan’ denen o tek adamı demokrasiyle önümüzdeki seçimlerde indirmek için ve yeniden demokrasiyi ve adaleti getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanım benimle size selamlarını ve sevgilerini yolladı. Burada bir kaymakam, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamamazlık edemez ama ne kaymakamı ne valisi, hukuk, hak dinlemiyorlar. Buraya 16 otobüs çevik kuvvet geldi.





Ben Kemerköylü olarak burada var olan polislere aynı zamanda teşekkür ediyorum. Aslında onlar da biliyor, buradaki hukuksuzluğu ama işleri gereği bunu yapmak durumundalar. Biz birbirimizin ne olduğunu burada ne olup bittiğini karşılıklı gayet iyi biliyoruz. Bakın, bütün Türkiye, şu Aydın Doğan’ın medyasının Demirören’e nasıl verildiğini öğrendi. Verilen kredilerle adamın cebinden bir kuruş çıkmadı ya, bir kuruş çıkmadı. Yeşil alanımızı adam aldı, kredilere ipotek olarak gösterdi. Kredinin 10’da 1’i değil. Kendilerine göre seçim öncesi buranın içine inşaat duvarları yıkarak soktular. Devlet hiçbir hukuksuzluğu karşılıksız bırakmaz. Buraya haydut gibi girmelerinin cezasını da çekeceklerine size söz veriyorum.

CANAN KAFTANCIOĞLU: ÇOK MERAKLI YA, GELSİN BURAYA DA BİR MİLLET BAHÇESİ YAPSIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da insanın en büyük gücünün haklılığı olduğunu belirtti. “2013’te ne demişlerdi, Taksim’de tek kalan yeşil alanımızı yok edeceklerdi” hatırlatması yapan Kaftancıoğlu, Gezi Parkı direnişi üzerinden örnek vererek “Hep birlikte haklıydık, kararlıydık, her ne kadar birkaç arkadaşımız şu anda esir tutulsalar da Gezi Parkı, Gezi Parkı olarak şu anda devam ediyor” dedi. Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Saraylardakileri çıldırtmışlardı. Buradaki yeşil alanı, ipotek edilme özelliği olmamasına rağmen Demirören’e verip adamlara, medyayı verdiler. Sizin, benim cebimdekileri de vermek için burayı ipotek ettirip Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar parayı da verdirdiler. Şimdi Ziraat Bankası iptal edilen ruhsatın Saray’dan birilerinin onayıyla, iki dudağın arasından çıkan bir cümleyle katlediyorlar. Bu aralar Millet Bahçesi yapmaya çok kararlılar ya, seçim geliyor. Atatürk Havalimanı’nı bile yıkıp Millet Bahçesi yaptık diye boy boy şov yapıyorlar. Çok meraklı ya, gelsin buraya da bir Millet Bahçesi yapsın.





Madem Millet Bahçesi yapmayı çok istiyorlar; ranta açmak yerine, birilerini zenginleştirmek yerine yapsınlar. Ayağı toprağa değip insanı, doğayı hissedemeyenler doların yeşili üzerinde hesap yapınca ortada bu oluyor. Ortada ayrıca haklılığın verdiği cesaret oluyor. İnsanlık tarihi boyunca asla ve asla şaşmayan bir şey vardır. Eğer haklıysanız, kararlıysanız hukuk sopasına rağmen mücadeleniz mutlaka ama mutlaka sonuç alacaktır. Akıl, ahlâk ve adalet mücadelesinde fikrimiz, siyasi görüşümüz, kimliğimiz ne olursa olsun yeşil için burada buluşan insanları görüyorum. Mücadelenizin önünde saygıyla eğiliyorum.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı ve mahalleli Gülseren Onanç da “Buradaki çadırımız burada kalacak. Nöbetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.