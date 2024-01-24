CHP ve TİP, işbirliği için çalışma grubu oluşturdu: Amaç kaybetmemek!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 22:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde işbirliğine dönük çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdı.

İki parti, seçim işbirliği kapsamında, muhalefete, özellikle de sol muhalefet partilerinin birbirlerine karşı “kaybettirmeme taktiği” izlemesi konusunda görüş birliğine vardı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye genel başkanların yanı sıra TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin katıldı.

“Nezaket ziyareti” olarak açıklanan görüşmede, Baş’ın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargı kararları sonrasında gösterdiği dayanışma nedeniyle Özel’e teşekkür ettiği bildirildi.

Özel-Baş görüşmesinde ayrıca, Atalay’ın tutukluluğunun sürmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi halinde muhalefet olarak yapılabilecek ortak çalışmalar da ele alındı.

Görüşmede CHP ile TİP’in seçim iş birliği seçeneklerinin de gündeme geldiği öğrenildi.

Bu kapsamda, iki partinin ortak çalışma yapması görüşü benimsendi.

Görüşmede, yerel seçimlerde muhalefetin, özellikle de sol partilerin birbirlerine İki parti arasında seçim işbirliğine yönelik bir çalışma heyeti oluşturulmasına karar verilen görüşmede, iş birliğinin amaçlarından birisinin de muhalefetin, özellikle de sol partilerin adaylarının kazanmasına dönük strateji izlenmesi görüşü benimsendi.

Seçim sürecinin yaklaşması nedeniyle iki parti heyetinin en kısa sürede bir araya gelerek seçim işbirliği olanaklarını değerlendireceği bildirildi.

CHP PM CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

CHP Parti Meclisi (PM) Cuma günü toplanacak. Toplantının tek gündemi, yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi olacak. Toplantıda hangi belediyelerin adaylarının açıklanacağı henüz netleşmedi.

TİP ise son olarak 20-21 Ocak’ta İstanbul’daki toplantısında beş büyükşehir, bir il, 16 ilçe ve iki belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını açıklamıştı.

TİP'in belirlediği son adaylar şöyle: