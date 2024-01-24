DEM Parti doğu ve güneydoğuda adaylarını ön seçimle belirledi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:14

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:14

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Hatice Kamer | Diyarbakır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 13-14 Ocak’ta başladığı belediye eş başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi önseçimleri iki haftada tamamladı.

Önseçim sonucuna göre Mardin’de Ahmet Türk üçüncü defa aday olacak.

Van’da ise Abdullah Zeydan ve Neslihan Şadal yarışın galibi oldu.

Diyarbakır eş başkan adayları ise sivil toplum çalışmalarında aktif olarak görev alan iki isim, Serra Bucak ve Doğan Hatun oldu.

Ön seçimde, DEM Partinin üye ve delegeleriyle birlikte birçok sivil toplum örgütü ve baroların önerdiği isimler oy kullandı.

Önceki yıllarda HDP de adaylar için ön seçim yapmıştı fakat yalnızca parti üyeleri ve delegelerinin oy kullanmasına izin verilmişti.

Bu seçim, bu yönüyle öncekilerden farklılaşıyor. Bu yüzden DEM Parti, “önseçim” demek yerine “halk oylaması” ifadesini daha çok kullanmayı tercih ediyor.

85 bölgede yapılan ön seçimlerde adaylar kesinleşirken, Diyarbakır ve Mardin adayları için iki turlu oylama yapıldı.

Eş başkanlık için yarışan kadın ve erkek aday adaylardan ilk turda yüzde 50+1 oy alan kazandı.

Yüzde 50+1’in çıkmadığı illerde ise ikinci tura kalan adaylar adaylarında en çok oyu alan kazandı.

Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi aday adaylığı için 4’ü kadın 10’i erkek 14 kişi başvurmuştu.

İkinci tura kalan Cebbar Leygara, Garip Kandemir, Serra Bucak ve Gülşen Özer dışında; Demirtaş’ın avukat Mahsuni Karaman, HDP eski milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, avukat Diyar Çetedir, Berdan Acun, Liva Artemis Yavuz, Yeter Erel Tuma, Hamdullah Kaya, Mir Hasan Beg gibi isimler de aday adayıydı.

Diyarbakır’da ilk hafta gerçekleşen ön seçimde yaklaşık 21 bin delege oy kullandı fakat Kayapınar, Bismil ve Silvan ilçelerinde teknik sorun gerekçesiyle oy verme işlemi iptal edildi.

DEM Parti il seçim kurulu, daha adil bir seçim için Diyarbakır ve ilçelerinde hafta sonu yapılan seçimin iptal edildiğini ve oylamanın tekrarlanacağını duyurdu.

14 ilçenin ikinci tur seçimi ve Büyükşehir Belediye adayları için birinci tur seçimleri 21 Ocak Pazar günü gerçekleşti.

dha Diyarbakır surları

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, BBC Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede haksız rekabeti ortadan kaldırmak için ve teknik aksaklıklar nedeniyle iptal edilen üç ilçenin sonuçları eklenmeden bazı yayın organlarında büyükşehrin adaylarının erken ilan edilmesi üzerine ilk seçimi iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi:

“Tüm ilçe sonuçları netleşmeden büyükşehir adayları açıklanmayacaktı ama bazı yayın organlarında, sonucu belirleyecek potansiyeldeki Kayapınar, Silvan ve Bismil ilçelerinin oylaması yapılmadan dört aday ismi açıklanınca, sanki algı yaratılıyor gibi bir durum çıktı ve tüm adayların ortak talebiyle büyükşehrin ön seçimlerini iptal ettik.”

Kadın adaylardan Serra Bucak Küçük, ilk turda yüzde 55 oy aldı aldı.

Erkek adaylardan en fazla oy alan Garip Kandemir ve Doğan Hatun Salı günü ikinci turda yarıştı ve Doğan Hatun yüzde 64 ile ön seçimin galibi oldu.

Diyarbakır doğumlu Serra Bucak, siyasetçi bir aileden gelmesine rağmen eğitimini Almanya’da edebiyat ve pedagoji üzerine yaptı.

2006 yılında Diyarbakır’a dönen Bucak, Bağlar belediyesinin eğitim biriminde görev aldı.

Gültan Kışanak’ın Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olduğu dönemde, danışmanlık görevini de yürüten Serra Bucak, kadın ve çocuklarla ilgili birçok dernekte aktif olarak yer aldı.

Serra Bucak, evli ve iki çocuk annesi.

Mühendis olan Doğan Hatun, 2018-22 yılları arasında

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği yaptı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Hatun, Maden Mühendisi.

Sivil toplum çalışmalarının tanınan simalarından olan Hatun, 2018-22 yılları arasında TMMOB Diyarbakır Sekreterliği yaptı.

Kent Koruma Platformu’nda da aktif olan Hatun, deprem döneminde kriz masasının sözcülüğünü de yaptı.

MARDİN’DE AHMET TÜRK VE DEVRİM DEMİR ADAY

Getty Images Mardin

İlk hafta yapılan seçimlerde Mardin'de büyükşehir aday adayı sekiz kişiden yüzde 50+1 oy alabilen çıkmadı.

Seçimin ikinci tura kaldığı açıklandıktan sonra, daha önce de iki defa Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve ikisinde de yerine kayyum atanan Ahmet Türk, aday adaylığından çekildiğini ve hatta siyaseti bırakacağını açıkladı.

Yaklaşık 5 bin 500 delegenin olduğu Mardin'de, 10 ilçede yapılan ön seçimde 5 bin 359 oy kullanıldı ve Ahmet Türk 2 bin 540 oy aldı.

Artı Gerçek haber sitesine verdiği demeçte partisine yönteme dair eleştiriler yapan Ahmet Türk, bu yöntemin yıpratıcı sonuçlara neden olabileceği uyarını yaptı ve “Sekiz kişinin girdiği bir seçimden yüzde 50+1 oy alması nasıl mümkün olabilir ki?’’ diye sordu.

Türk’e göre en uygun yöntem, ön seçimde en yüksek alan kişinin aday olması.

Mardin’de Ahmet Türk dışında yüksek oy alan aday adayları Devrim Demir, Azad Yıldırım, Gülizar İpek Bilen oldu.

Türk’ün açıklamasının ardından Mardin’de ikinci tur yapılmadı ve 21 Ocak günü DBP Genel Başkanı Keskin Bayındır, bir basın açıklaması ile ön seçimde en fazla oyu alan Ahmet Türk ve Devrim Demir’in belediye başkan adayı olduklarını açıkladı.

Ahmet Türk'ün yeniden aday olması için Mardin halkı, delegeler ve kent dinamiklerinin yoğun bir ısrar ve arayış içerisinde olduğunu ifade eden Keskin Bayındır şunları söyledi:

“Ön seçimlerde ikinci sırada yer alan sayın Azad Yıldırım, kent dinamikleri, delegeler ve halkın çağrısına uyarak demokratik bir olgunluk ve sorumlulukla aday adaylığından feragat ettiğini Mardin İl Seçim Koordinasyonumuza bildirmiştir’’ dedi.

VAN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI ABDULLAH ZEYDAN VE NESLİHAN ŞADAL

Van'da da çekişmeli geçen oylamada adaylar ikinci turda belirlendi.

Aday adaylarından biri, HDP'nin Hakkari Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanan ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilen Abdullah Zeydan oldu.

Zeydan ve Mustafa Avcı arasında başa baş giden seçimde, ikinci turun galibi Zeydan oldu.

Siirt Belediye Eş Başkan adayları ise Mehmet Kaysi ve Safiye Alagaş.

Alagaş gazeteci ve JİNNEWS’in editörü. 2022 yılında bir operasyonda 16 gazeteciyle birlikte gizli tanık ifadesiyle gözaltına alındı, bir yıl tutuklu yargılandı.

Batman adayları ise Gülistan Sönük ve Mehdi Öztüzün oldu.

Sönük, bir önceki dönem Bekirhan Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanmıştı.

DEM Parti’nin bölgenin diğer kentlerinde ön seçimle belediye eş başkanlığı adaylığını kazanan üyeleriyse şöyle:

Hakkari : Viyan Tekçe, Mehmet Sıddık Akış

: Viyan Tekçe, Mehmet Sıddık Akış Ağrı : Hazal Aras, Mehmet Akkuş

: Hazal Aras, Mehmet Akkuş Iğdır : Nejla Kum, Mehmet Nuri Güneş

: Nejla Kum, Mehmet Nuri Güneş Bingöl : Aydın Burçin

: Aydın Burçin Muş : Sırrı Söylemez

: Sırrı Söylemez Şırnak: Turan Sultan

GÖZLER BATI İLLERİNDE

Getty Images Başak Demirtaş İstanbul için aday olabileceğini açıkladı

Doğu ve güneydoğu illerinde belediye başkan adaylarını ilan eden DEM Parti’de, şimdi gözler batı illerinde.

DEM Parti büyük şehirlerde aday mı çıkaracak yoksa CHP ile ittifak mı yapacak tartışmaları devam ederken, son günlerde İstanbul için Başak Demirtaş’ın adının geçmesi sürpriz olarak görülüyor.

Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na açık destek veren Selahattin Demirtaş, seçimin sonucunda siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Selahattin Demirtaş Kobani Davası kapsamında dokuz gün süren savunmalarında önemli açıklamalarda bulunmuş, Kürt sorununun çözümü için muhalefet partilerinin duruşunu da eleştirmişti.

Öte yandan 31 Aralık’ta Tahir Demirtaş’ı kaybeden Selahattin Demirtaş, zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla yoğun bakıma kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret etmek için izin talebinde bulundu.

DEM Parti, Demirtaş’ın Salı akşamı Diyarbakır’a getirilerek hastanede annesini ziyaret ettiğini duyurdu.