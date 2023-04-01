CHP, vekillik listeleri için parti örgütlerinin görüşünü istedi: Sandık kurmayacak
CHP, 9 Nisan’da bitecek milletvekili listesi çalışmaları için parti örgütlerine yazı gönderdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin imzalarıyla gönderilen yazıda, parti örgütlerinden listelerde yer almasını önerdikleri isimler istendi.
Ancak bunun için sandık kurulmayacağı belirtilen yazıda, “Aday tespitinde il örgütlerimizin görüşlerinin alınması önem taşımaktadır. Örgütlerimizin görüşlerinin alınmasının eğilim yoklaması şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir. Sandık kurularak eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır. İlçe örgütleriniz, kadın kollarınız, gençlik kollarınızın da görüşü alınarak aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyad bilgilerinin en geç 3 Nisan’a kadar CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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