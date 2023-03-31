CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı: 'Genel başkan yardımcılarına ilettiler...'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:09

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta resmen seçimleri ilan etmesinin ardından; seçim süreci de başlamış oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlanan partilerde 9 Nisan’da YSK'ye teslim edilecek listelere dair hummalı çalışma da devam ediyor.

Sanat dünyasından iş dünyasına, akademiden sivil toplum örgütlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar üretenler siyaset sahnesine atılmak için adaylıkların netleşmesini bekliyor.

Son olarak Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldığı belirtilen sanatçı Candan Erçetin'in Kırklareli’nden başvurusunu yapmasının ardından parti içerisinde çok sayıda itiraz olduğu belirtildi.

14 Mayıs’taki seçimlerde 3 milletvekili çıkaracak olan kenti parlamentoda hali hazırda 2 CHP, 1 de AKP milletvekili temsil ediyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA İLETTİLER

Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi genel başkan yardımcılarına bu itirazlarını iletti.

CHP Genel Merkezi’ne gelerek Erçetin’in Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep edenlerin yanı sıra parti kurmaylarını telefonla arayarak Erçetin’in başka bir bölgeden aday gösterilmesi gerektiğini ifade edenler oldu.

İtirazların merkezinde çevre örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Kentin çok sayıda çevre sorunu olduğunu belirten temsilcilere göre bu konuda adım atacak isimlerin kenti Meclis’te temsil etmesi gerekiyor.

"ERÇETİN BAŞKA BİR YERDEN ADAY GÖSTERİLEBİLİR"

Her seçim öncesi kamuoyunda gündeme gelen isimlere karşı itirazların kayda geçtiğini belirten CHP’li kurmaylar ise özellikle Kırklareli’nin vekil sayısının az olması nedeniyle bu itirazların daha görünür olduğu görüşünde.

Kırklareli’nin kendine özgü sorun ve taleplerini Meclis’te dile getirecek temsilci taleplerinin anlaşılır olduğunu savunan CHP’liler Erçetin’in başka bir kentten aday gösterilebileceğini ifade etti.