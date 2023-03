CHP İzmir’de aday adaylarını tanıtıldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:12

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:13

CHP İzmir İl Başkanlığı 14 Mayıs’ta milletvekili olmak isteyen aday adaylarının tanıtımını yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Toplum millet ittifakını iktidar görmek istiyor. Biz bu seçimi açık farkla alacağız. Bunu toplumun her kesiminden görüyorsunuz. Öyle söylenildiği gibi küçük bir farkla değil. Bunu toplumun her kesiminden görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir'de her 4 vatandaşın 3'ünün oyunu alacağız. Hedefimiz yüzde 75’i bu şehirde yakalamak” diye konuştu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bugün yapılan tanıtım toplantısı; CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan video ile başladı. Video gösteriminin ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuştu.

“BU TOPLUMU KARANLIKLARA BOĞDULAR”

Seçimlere kısa süre kaldığını belirten Aslanoğlu şöyle konuştu:

"Seçime 43 gün kaldı. Askerlikte şafak sayılıyor, 43 gün sonra doğan güneş diyeceğiz. Bizde plakaya düştüğümüzden bugüne şafağı sayıyoruz. Çok uzun süredir karanlık içinde yaşıyoruz. Bu toplumu karanlıklara boğdular. 43 gün sonra şafak gerçekten doğacak. 15 Mayıs sabahı hep beraber aydınlıklara uyanacağız. Kampanyamız çoktan başladı. CHP örgütleri uzun zamandır iktidar için yürüyor. Bundan sonraki mücadelemizi birbirinden değerli aday adayı arkadaşlarımız ile birlikte yürüteceğiz, hep beraber bu karanlığa son vereceğiz. Bugün yarın daha sonra aday adaylığı sürecini tamamlayacağız ve adaylaşma süreci tamamlanmış olacak. Ben biliyorum ki aday olsun olmasın her bir CHP'li aday adayımız adaymış gibi, milletvekili olacakmış gibi son güne kadar çalışacak. Bundan eminim.”

“HEDEFİMİZ YÜZDE 75’İ BU ŞEHİRDE YAKALAMAK”

“Bu dönem aday adaylarımızdan gördüğünüz gibi partiye teveccüh yüksek. Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Toplum Millet İttifakı’nı iktidar görmek istiyor. Biz hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanımız yapacağız. Biz bu seçimi açık farkla alacağız, öyle söylenildiği gibi küçük bir farkla değil. Bunu toplumun her kesiminden görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir'de her 4 vatandaşın 3'ünün oyunu alacağız. Hedefimiz yüzde 75’i bu şehirde yakalamak.”