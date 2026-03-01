CHP, yarın iktidar kadrosu ile planını tanıtacak: 18 bakanlık için 90 öncelikli vaat

CHP lideri Özgür Özel, yarın partisinin genel merkezinde Milletle Birlikte Milletin Emrinde sloganıyla yapacağı tanıtım toplantısında, yaklaşık 138 kişiden oluşan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ekibinin 18 bakanlık için hazırladığı 90 öncelikli vaadin tanıtımını yapacak. Toplantıya CHP’nin aday ofisindeki politika kurulu üyeleri, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il örgütlerinden temsilciler ve belediye başkanları katılacak.

CHP’nin Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, yarın yapılacak tanıtım öncesi Cumhuriyet’e konuştu.

Bu programın bir iktidar kadrosu tanıtımı ve seçim vaatleri için bir ön tanıtım olacağını belirten Tezcan “Yaklaşık 138 kişilik bir ekibimiz var. Gölge Bakan olarak da adlandırdığımız politika kurulu başkanlarımızın öncülüğündeki tüm bu yapıyı tanıtacağız. Politika kurulları kendi alanlarında 5 öncelikli vaadi tespit etti. Genel başkanımız da bunların bir demetini açıklayacak” ifadelerini kullandı.

‘VAATLERİ 81 İLDE ANLATACAĞIZ’

CHP, tanıtım toplantısından sonra Salı günü Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirerek bu 90 vaadin saha çalışmalarıyla halka anlatılmasını konuşacak. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Tezcan “Ülkenin esas gündemi olan işsizlik, yoksulluk, eğitim, sağlık, iş dünyası gibi başlıklarda ürettiğimiz çözümleri göstereceğiz. Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi anlatacağız. Hazırladığımız öncelikli vaatleri 81 ilde, politika kurulu başkanlarımız öncülüğünde, örgütlerimiz aracılığıyla sahaya yayacağız” dedi. Tezcan “Sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz. Toplantılar düzenleyeceğiz. Meslek odalarını ziyaret edeceğiz, konferanslar yapacağız. Tüm Türkiye’yi gezeceğiz. Salon toplantıları da olacak halka açık toplantılar da olacak. Nasıl bir Türkiye’yi inşa edeceğimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.

‘SİLİVRİ’Yİ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ’

Öte yandan; CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 9 Mart’ta başlaması beklenen duruşmalarının bu tanıtım sürecine etkisini de değerlendiren Tezcan, iki konunun ayrı gündem olduğunu vurguladı. Duruşmalar için de partinin hazır olduğunu aktaran Tezcan “9 Mart’taki duruşmada Türkiye’nin her yerinden destek için gelenler olacak. Milletvekillerimiz düzenli şekilde duruşmaları takip edecek. 9 Mart’tan itibaren Silivri’yi boş bırakmayacağız. Hem destek vereceğiz hem duruşmaları takip edeceğiz. O iki süreç birbirinden ayrı bir şekilde yürütülecek” diye konuştu.

VAATLERDE NELER VAR?

CHP’nin politika kurulu başkanlarının daha önce yaptıkları basın toplantılarıyla duyurdukları ve yarın da CHP lideri Özel’in gündeme getirmesi beklenen vaatlerden bazıları şöyle:

- Eğitimde yapılacak icraatlar kapsamında okulların eksik öğretmen, güvenlik ve temizlik görevlisi atamaları yapılacak. Öğretmen alımlarındaki mülakat uygulaması kaldırılacak. CHP’li belediyelerin uyguladığı ücretsiz temiz su temini, bakanlık politikası haline getirilecek.

- Gençlere verilecek destekler kapsamında dar gelirli öğrenciler için Kira Destek Fonu kurulacak. 25 yaş altı gençleri koruyan Genç Kiracı Yasası hazırlanacak.

- Emekliler için, CHP iktidar olursa ilk yılda en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilecek. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar için Temel Vatandaşlık Geliri desteği sağlanacak.

- Tarımda “Garantili Alım Modeli” oluşturulacak. Çiftçi ekim öncesinde ürününün fiyatını, alıcısını, ödeme koşullarını ve kalite standartlarını görebilecek.

- Sağlıkta halkı özel sektöre muhtaç bırakan bir anlayış yerine kamucu bir bakış olacak. Sistemin odağında Halk Sağlığı Merkezleri olacak. Aile hekimleri kamu binalarında çalışacak. 5 yılda 150 bin yeni sağlık çalışanını istihdam edilecek. 65 yaşın üstündeki yurttaşlara her 6 ayda bir evlerinde ziyaret gerçekleştirilerek kan basıncı, kan şekeri kontrolü gibi kontroller yapılacak.

- Adalet alanında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilecek. Adalet Bakanı ve yürütme hiçbir temsilcisi, bu kurulda yer almayacak. Kurulların üyeleri yüksek yargı mensupları tarafından seçilecek. Yargı mensuplarının göreve alımından atamalarına, terfilerine ve performans değerlendirmelerine dair tüm süreçler şeffaf ve önceden belirlenen kriterler çerçevesinde yürütülecek. Dosya görülme süresi uzamış yüksek mahkemelerin üye sayılarını artırarak, vatandaşın adalet talebi karşılayacak.