CHP, yarın Manisa'da Çiftçi Mitingi yapacak

Üreticilerin ve çeşitli toplum kesimlerinin sesini duyurmak için farklı illerde mitingler düzenleyen CHP, yarın da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenleyecek. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

ANKA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:13
CHP, yarın Manisa'da Çiftçi Mitingi yapacak
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Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için tematik mitingler düzenleyen CHP, emeklilerin sorunları için Ankara’da, eğitimcilerin sorunlarını dile getirmek için de İstanbul’da miting yaptı.

CHP ayrıca, Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Çay Mitingi, hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ - Hayrabolu’da Buğday Mitingi, Ordu'da Fındık Mitingi ve son olarak Gaziantep'te Fıstık Mitingi düzenleyerek üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi.

CHP yarın da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenleyecek. Koza Pazar Yeri'nde yapılacak miting saat 18.00'de başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak ve bir konuşma yapacak.


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