CHP, yarın olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek: 'Ana tema, erken seçim talebi olacak'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:11

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:11

CHP, yarın olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek.

AKP’nin CHP’ye yönelik kayyum atama teşebbüsünün gündeme gelmesinin ardından parti tüzüğüne uygun olarak partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı alan CHP lideri Özgür Özel, kurultayla birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçlıyor.

Bazı CHP İl Başkanları, kurultaya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet’le paylaştı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol:

Olağan bir kongre değil. Yasal gerekçelerle yapılmış, partiye dönük kayyum atama girişimlerini engelleme amacıyla yapılmış bir kongre. Tek başkan adaylı, yarışmasız bir kongre olacak. Büyük oranda bir önceki kurultayda seçilen parti meclisi üyelerinin seçildiği bir kongre olacak. Türkiye giderek bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyor. Tek adam rejimine dönüşüyor. Siyaset maalesef siyasi partiler arasında yapılır olmaktan çıktı. Devlet aygıtı bir siyasi aygıt olarak davranmaya başladı. Bu da demokrasimiz açısından kaygı uyandırıcı. İnanıyorum ki bir an önce sandık gelir ve halk bu demokrasi karşıtı tutuma son vererek CHP’yi iktidara getirir. Bunun ardından da Türkiye’de yeniden demokrasinin inşa edildiği bir dönem başlar. Ana tema, erken seçim talebi olacak. CHP Türkiye’nin birinci partisi. Dolayısıyla halkın gözünde iktidar partisi olması gereken parti. Bunun da gerçekleşmesi için bin an önce sandığın gelmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı da bu kötü yönetime, hukuk dışı davranışlara dikkat çekerek bir an önce erken seçim talebinde bulunacaktır diye düşünüyorum.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu:

Bu, siyasi iktidarın CHP’ye yönelik kayyum girişiminin sonucunda ortaya çıkmış bir kurultay. Bu sebeple buradan verilecek mesaj da siyasi bir mesaj olacaktır kanaatindeyim. Birlik içerisinde, kapsayıcı bir mesaj çıkacaktır. Bir yarıştan ziyade dimdik ayakta olduğumuz ve barış içerisinde yürüdüğümüz mesajı verilecektir. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra süreklilik arz eden ve kökleşmeye başlamış Türkiye’nin birinci partisi olma konumunda. Toplumsal muhalefetin de birleştirici bir unsuru olma noktasında ilerliyor doğal olarak. İktidarın, CHP’yi ortadan kaldırılması gereken bir unsur olarak değerlendirildiğini düşünüyoruz. Ama CHP’nin bu tarz iftiralarla alt edilebilecek bir parti olmadığı ortaya çıktı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı:

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. 19 Mart’tan sonra partimiz üzerine oynanan bu kayyum iddialarının önlenmesi konusunda bir kurultay kararı alındı. Demokratik ülkelerde olmayan fakat maalesef bizim gibi ülkelerde uygulanan bir çalışma. O anlamda doğru bulmuyoruz. Yanlıştır. Yargıyı sopa olarak partiler üzerine kullanmanın doğru olmadığına inanıyorum. Kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanmalı ve Türkiye tek adamdan rejiminden kurtulmalıdır.