Tunç Soyer'den kurultay için flaş açıklama: 'Parti Meclisi'ne adayım'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:01

Güncelleme: 05.04.2025 - 00:12

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenliyor.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da adaylığını açıklamasının ardından benzer girişimin Tunç Soyer'den de geleceği iddia edilmişti. Tunç Soyer bu iddiaları, "CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum" sözleri ile yalanladı.

"PARTİ MECLİSİ'NE ADAYIM"

KRT TV'de açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Kurultayda genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda Parti Meclisi'ne adayım. Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Parti Meclisi'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Soyer, "Çünkü iktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Parti Meclisi'nde aday olmak istiyorum. Güçlenmiş, iktidara alternatif olmak noktasında partinin tüm unsularını içine alan geniş kapsayıcı bir kucaklayıcı Parti Meclisi oluşmasını arzu ediyorum" sözleri ile konuşmalarını sürdürdü.

Öte yandan Tunç Soyer, delegelerden bazılarının kendisi hakkında genel başkan adayı olması için talep getirdiğini ancak bunun doğru olmadığını delegelere ifade ettiğini de açıkladı.