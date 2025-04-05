Tunç Soyer'den kurultay için flaş açıklama: 'Parti Meclisi'ne adayım'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı CHP'li Tunç Soyer, partisinin 6 Nisan günü düzenlenecek olağanüstü kurultayı için Parti Meclisi'ne aday olduğunu duyurdu. Soyer, genel başkanlık adaylığı iddialarını ise yalanladı.

Tunç Soyer'den kurultay için flaş açıklama: 'Parti Meclisi'ne adayım'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:01

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenliyor.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da adaylığını açıklamasının ardından benzer girişimin Tunç Soyer'den de geleceği iddia edilmişti. Tunç Soyer bu iddiaları, "CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum" sözleri ile yalanladı.

"PARTİ MECLİSİ'NE ADAYIM"

KRT TV'de açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Kurultayda genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda Parti Meclisi'ne adayım. Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Parti Meclisi'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Soyer, "Çünkü iktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Parti Meclisi'nde aday olmak istiyorum. Güçlenmiş, iktidara alternatif olmak noktasında partinin tüm unsularını içine alan geniş kapsayıcı bir kucaklayıcı Parti Meclisi oluşmasını arzu ediyorum" sözleri ile konuşmalarını sürdürdü.

Öte yandan Tunç Soyer, delegelerden bazılarının kendisi hakkında genel başkan adayı olması için talep getirdiğini ancak bunun doğru olmadığını delegelere ifade ettiğini de açıkladı.


Etiketler: #Tunç Soyer #Kurultay #Parti

İlgili Haberler

CHP kurultayı: Divan Başkanlığı için önerilen isim belli oldu

CHP kurultayı: Divan Başkanlığı için önerilen isim belli oldu
CHP’deki olağanüstü kurultayda Ümit Uysal da aday olduğunu duyurdu

CHP’deki olağanüstü kurultayda Ümit Uysal da aday olduğunu duyurdu
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay daveti

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay daveti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler