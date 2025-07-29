CHP, yeni çözüm süreci komisyonuna üye verme şartını açıkladı: ‘Nitelikli çoğunluk bekliyoruz’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda partinin yaz dönemi çalışmaları, devam eden orman yangınları ve yeni çözüm süreci konuşuldu.

Orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP kurmayları “Burada asıl mesele önceden tedbir almak. Her yaz dönemi aynı konuyu konuşuyoruz. Yıllardır da uyarılar yapıyoruz. İlk uyarılarda bir adım atılsaydı, bugüne gelinmezdi. En azından geçen yılın kasım ayında 2025 bütçesini konuştuk. Orada uçak filosunun genişletilmesini, daha fazla personel alınması gerektiğini söyledik. Meclis zaten bu gibi işlere önceden tedbir almak için vardır. O dönem söylediklerimiz dinlenmedi ve bugüne geldik. Şimdi elbette yangınları söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama asıl mesele bu işin tedbirini bütçe döneminde almak” ifadelerini kullandı. Meclis kapanmadan kabul edilen ve zeytinliklerin madenciliğe açılmasına neden olan düzenlemeyi anımsatan kurmaylar “O dönem 50 bin ağacın kesilmesini konuştuk. Şimdi kim bilir ne kadar ağaç yandı. Yanan bölgelerin imara, madenciliğe ranta açılması konuşuluyor. Bu şekilde sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? İktidarın hesabı heralde tüm ağaçları yok ederek orman yangını sorununu çözmek” yorumunu yaptı.

‘CHP VARSA KİMSE KORKMASIN’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin konuştu. “Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok” diyen Yücel “Millet, milletvekillerini çalışsınlar diye görevlendiriyor. Elbette gireceğiz. Ama adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız gibi bir işin içinde de olmayız. Genel Başkanımız komisyonla ilgili ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti. Demokratikleşmeyle ilgili bir komisyon kuruluyor, bu komisyonda Türkiye’ye etkili ve müspet katkılar sağlayacak kararlar alınması bekleniyor. Bu komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımız. O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim” ifadelerini kullandı. Yücel “O komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP’dir. CHP’nin olduğu yerde üniter devlet, anayasa değişikliği tartışılmaz. O komisyonda CHP varsa kimse korkmasın. Asıl o komisyonda, CHP’nin olmaması risktir. CHP, komisyonla ilgili herkesin duyduğu birtakım endişelerle ilgili denetim ve itiraz görevi görecektir. Ancak şunun da altını çizelim, Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi ya da Doğu’da barış, İstanbul’da savaş, yeni düşman CHP yaklaşımına izin vermeyiz. Böyle bir oyunun parçası da olmayız” değerlendirmesini yaptı. Komisyona CHP’den hangi isimlerin katılacağı sorulan Yücel, önceliklerinin hassasiyetlerinin karşılanması olduğunu belirterek “Demokrasi ve Adalet Komisyonumuzda olan arkadaşlarımızdan katılacaklar olabilir, dışarıdan katılacaklar olabilir ama bizim için önemli olan şu anda komisyonun işleyiş biçimi, temsil oranı ve karar alma süreci. CHP’nin bu konudaki hassasiyetleri giderilirse, komisyonda görev alacak çok sayıda nitelikli arkadaşımız var” yanıtını verdi.

‘İKTİDARIN ADALET BORCU VAR’

CHP’liler komisyona her senaryoda üye verme ihtimallerinin olmadığını belirterek “Nitelikli çoğunluk, eşit temsil beklentimiz karşılanmazsa üye vermeyiz” diyor. Kurmaylar, kamuoyunda CHP’nin komisyona üye verme ihtimali üzerinden yapılan “CHP üye vermezse Eylül’de kurultay davası üzerinden CHP’ye yüklenilir” ya da “Üye verirse Ekrem İmamoğlu tahliye edilebilir” gibi yorumlara karşı “Bu ihtimallerin konuşulması çok üzücü. CHP ilkelerine göre hareket eder. İlkelerini de ne olursa olsun pazarlık konusu yapılmaz. Sadece bu tartışmalar bile ülkedeki adaletsizliklerin sebebinin siyasi olduğunu gösterir” diyor. “İktidarın bu ülkeye bir adalet borcu var” diyen kurmaylar “İnsanlar Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’a yapılanı görüyor. Aynı şekilde diğer belediye başkanlarımıza olanı biliyor. Sadece bizim başkanlarımıza değil, yerine kayyum atanan Ahmet Türk gibi isimlere yapılanları da biliyor. Uyulmayan AİHM kararları, siyasi tutuklular ortada. İnsanlar bu konuda adım atılmasını beklerken komisyonun sadece iktidarın çizdiği çerçevede, onların çoğunluğuyla bir iş çıkartmasını toplum kabul etmez. Bu nedenle biz bu konularda beklentilerimizin karşılanmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

S ÜREÇTE 30 ASKER ŞEHİT OLDU

Terörsüz Türkiye sloganı kullanıldığından bu yana şehit olan askerlere dikkat çeken CHP Sözcüsü Deniz Yücel “İskenderun’da sıcak havada eğitim görürken rahatsızlanan 7 askerimizden 2'si yaşamını yitirerek şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralı. Aşırı sıcak altında bırakılması sonucu askerlerimizin can vermesi, böyle bir facianın yaşanması resmen bir cinayettir. Bu ülkede bize ‘Askerlerimiz neden su içmedi?’ sorusunu sordurtan siz ama terörsüz Türkiye diye naralar atan yine siz. Terörsüz Türkiye dediğiniz günden beri 30 şehit verdik! Hem de bugüne kadar hiç duymadığımız sebeplerden. Demek ki terörsüz Türkiye demek yetmiyor, biz şehitsiz Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.