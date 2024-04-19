CHP, Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:30

CHP lideri Özel, partisinin birinci parti çıktığı yerel seçim sonrası yol haritasını belirlemek için bugün hem Parti Meclisi’ni hem de MYK’yi toplayacak. Özel, yarın da il başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Partililer ilk olarak Özel öncülüğünde Anıtkabir’de Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktıktan sonra genel merkezde belediyelerde gelecek beş yılda yapılacak faaliyetlerin de ele alınacağı çalıştaya başlayacak. Bu kapsamda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yapacak. Program pazar günü CHP lideri Özel’in konuşmasıyla sona erecek. CHP lideri Özel’in kurultayda partiyi örgütlerle ve parti organlarıyla yönetmeyi vaadettiğini anımsatan kurmaylar, “Genel Başkan seçim öncesi dönemde de bunu yapmıştı, şimdi seçim sonrası dönemde de bunu yapacak. Yeni bir dönemi inşa ediyoruz ve burada örgütlerimizin, başkanlarımızın ne diyeceği önemli. Son seçimden artık Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktık. Bu nedenle çalışmalarımızı da buna göre sürdürmemiz gerekiyor” dedi. Birinci parti olarak üye sayılarını da artırmak istediklerini söyleyen partililer, “Değişimle birlikte partiye ilgi artmıştı. Seçim sürecinde sahaya inince emeklilerin, gençlerin ve özellikle kadınların da partiye ilgisi arttı. Şimdi alınan güzel sonucu üyeliklere de yansıtmayı istiyoruz. Bu nedenle toplantılarımızda buna uygun söylemleri, sloganları, neler yapabileceğimizi de değerlendireceğiz” diye konuştu.

'REHAVET VE DURAĞANLIK YOK'

Bunun yanı sıra hafta boyu yapılacak toplantılarla seçim sonuçlarının analizinin de yapılması bekleniyor. Zaferin rehavet yaratmaması gerektiğini söyleyen kurmaylar; hangi ilde, ilçede, beldede neden kazanıldığının ya da kaybedildiğinin derin bir analizinin yapılacağını ve bunların raporlarının çıkartılacağını aktarıyor. Belediye başkanlarıyla da gelecek 5 yıllık süreçte neler yapılabileceklerinin konuşulacağını söyleyen kurmaylar, “2019’dan sonra CHP’li belediyelerin oluşturduğu sosyal belediyecilik ekolonün büyüyerek devam etmesi için neler yapmamız gerektiğini ele alacağız” diyor. Bunun dışında CHP’nin yine durağan bir muhalefet olmayacağını söyleyen partililer, “Emeklilerin, gençlerin, hakkı yenen herkesin yanında; alanlarda, sokaklarda, sahada olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yapıyor.