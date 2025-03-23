CHP: Yılgınlık yok! Mücadeleye devam!

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası ilk paylaşım yapıldı.

CHP: Yılgınlık yok! Mücadeleye devam!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'a 'terör' soruşturmasından ise adli kontrol verildi. Karar sonrası CHP'nin resmi sosyal medya hesabından ilk paylaşım geldi. 

Paylaşımda, "Yılgınlık yok! Mücadeleye devam!" mesajı verildi. 


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