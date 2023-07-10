CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan 'Tanju Özcan' kararı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:02

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dosyası görüşüldü.

BirGün'ün aktardığı habere göre; Bolu’dan Ankara’ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını talep ederek “değişim yürüyüşü” başlatan Özcan 20 Temmuz’da savunma yapmaya çağrıldı.

12 TEMMUZ'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu süre dolan Tanju Özcan, 12 Temmuz Çarşamba günü yürüyüşünü tamamlayarak CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapacak.