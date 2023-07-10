CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan 'Tanju Özcan' kararı
Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP yönetimi tarafından 20 Temmuz’da savunma vermeye çağırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dosyası görüşüldü.
BirGün'ün aktardığı habere göre; Bolu’dan Ankara’ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını talep ederek “değişim yürüyüşü” başlatan Özcan 20 Temmuz’da savunma yapmaya çağrıldı.
12 TEMMUZ'DA AÇIKLAMA YAPACAK
Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu süre dolan Tanju Özcan, 12 Temmuz Çarşamba günü yürüyüşünü tamamlayarak CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- 'Kokpitte namaz' kuralları yolda…
- Sigaraya büyük zam!
- Başpehlivan belli oldu!
- Türkiye'nin kuzeyini sağanak esir aldı!
- Muharrem İnce'den 'yerel seçim' kararı
- Kızılay'ın yeni başkanı 'seçildi'!