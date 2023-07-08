Tanju Özcan'dan Öztrak'ın 'Saray' iddiasına: 'Kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:59

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerde alınan sonuçlardan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılması talebiyle "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Özcan'ın yürüyüş eylemine yönelik "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Hep söylüyoruz hedef bellidir" demiş ve "Artık birlik ve beraberlik zamanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, bunun üzerine Öztrak'a "İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı" diyerek tepki gösterdi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı ilgili paylaşımda, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez.

Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz.



Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım.



Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin."

