CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem oldu. Peki, CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Zonguldak Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Zonguldak Belediyesi Başkan Adayı Tahsin Erdemoldu. Peki, CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında?
TAHSİN ERDEM KİMDİR?
CHP Zongduldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem 1964 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. Ardından Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliğine ve daha sonra başkan yardımcılığına seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçildi. 30 yıldır Mali Müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.
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