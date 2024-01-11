CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu. Peki, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:57
CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Uşak Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Uşak Belediyesi Başkan Adayı Özkan Yalımoldu. Peki, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım nereli, kaç yaşında?

ÖZKAN YALIM  KİMDİR?

Özkan Yalım 1969'da Uşak'ta dünyaya geldi. 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Meclis'te görev aldı. 25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım şimdi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adayı oldu.


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