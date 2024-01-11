CHP Yozgat Belediye Başkan adayı Özkan Şengül kimdir? Özkan Şengül nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:35

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:35

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Yozgat Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Yozgat Belediyesi Başkan Adayı Özkan Şengüloldu. Peki, CHP Yozgat Belediye Başkan adayı Özkan Şengülkimdir? Özkan Şengül nereli, kaç yaşında?

ÖZKAN ŞENGÜL KİMDİR?

CHP Yozgat'ta Belediye Başkan adayı olarak Özkan Şengül'ü aday gösterdi. Özel hayatı hakkında çok fazla bilgi olmayan Özkan Şengül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olacak.